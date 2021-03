Vittoria Ceretti, chi è?/ Dalle cover di Vogue alle grandi passerelle: tra passato e futuro…

Chi è Vittoria Ceretti oggi co-conduttrice a Sanremo 2021?

Sarà la super modella Vittoria Ceretti, classe 1998, la co-conduttrice di questa terza serata del Festival di Sanremo 2021. Amadeus l’ha scelta come spalla della serata dei duetti e lei, da bresciana, è felice di portare sul palco la sua vita, la sua esperienza ma anche tutto quello che è successo nella sua città in quest’ultimo, terribile, anno. Il grande pubblico imparerà a conoscerla solo questa sera ma sicuramente Vittoria Ceretti è una che nel suo ambiente non ha certo bisogno di presentazioni. Milano, Londa, Parigi e New York, alcune delle passerelle più importanti al mondo l’hanno ospitata con addosso i vestiti dei più grandi stilisti di tutto il mondo (insieme agli italianissimi Cavalli, Valentino, Versace). Vittoria Ceretti si affaccia all’Ariston questa sera, un palco importante che forse la renderà più nervosa delle passerelle a cui è abituata sin da quando ha iniziato la sua carriera partecipando al concorso Elite Model look nel 2012.

Vittoria Ceretti, dalle cover di Vogue alle grandi passerelle

Due anni dopo la sua partecipazione, è sbarcata in passerella segnando il suo esordio con Dolce&Gabbana, la casa di moda che la conferma anche per le due stagioni successive, quella 2015 e quella 2016. A quel punto arriva la sua consacrazione rientrando nella Top 50 delle modelle più famose e poi sulla cover di Vogue Italia a firma di Steven Meisel. La ciliegina sulla torta è il titolo di Model of the Year nel 2017. Le soddisfazioni non mancano mai. I grandi stilisti scelgono Vittoria Ceretti per le loro campagne, le sue foto si moltiplicano fino ad arrivare in Giappone e poi in America e Francia sempre sulle cover di Vogue. Dopo tanto successo che le ha permesso di diventare un volto noto nel mondo della moda in diversi Paesi, per Vittoria Ceretti arriverà la consacrazione italiana davanti a milioni di spettatori che si piazzeranno davanti alla tv per seguirla in questa terza serata del Festival di Sanremo 2021.



© RIPRODUZIONE RISERVATA