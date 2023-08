Vittoria Ceretti è la nuova fidanzata di Leonardo DiCaprio?/ Beccati insieme a Santa Barbara: gli indizi

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti stanno insieme?

Leonardo DiCaprio, 48 anni, è ufficialmente single da quando è finita la sua storia con Camila Morrone. Era l’estate 2022, e da allora il gossip ha attribuito a DiCaprio tantissime donne: prima Meghan Roche, poi Gigi Hadid. Un’altra top model ora è indicata come la sua nuova fiamma: si tratta dell’italiana venticinquenne bresciana Vittoria Ceretti. I paparazzi del Daily Mail l’hanno infatti sorpresa a Santa Barbara, California, insieme al divo.

Prova a prendermi/ Film biografico in onda oggi 9 aprile su Rete 4

Le foto non sono in realtà tra le più compromettenti: i due, insieme, infatti stavano mangiando un gelato. Inoltre Vittoria, di recente, ha rivelato al mondo – attraverso alcuni video su TikTok – che la storia con il marito, il dj e visual artista Matteo Milleri, era terminata.

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti, gli indizi che svelano la nuova coppia

Il Daily Mail ha rilasciato altri dettagli sulla presunta nuova coppia. Il tabloid britannico sostiene che i due erano stati avvistati insieme anche lo scorso maggio in Francia. La Ceretti poi conoscerebbe molto bene alcuni membri della cerchia ristretta di amici che sono insieme a DiCaprio in questa estate 2023. L’unica cosa certa al momento è l’incontro in gelateria.

Leonardo Di Caprio sta con Gigi Hadid?/ Scatti inequivocabili ad una festa a New York

Vittoria, come si vede dalle foto rubate dal Daily Mail, indossava maglietta, felpa e pantaloncini da ciclista. Leonardo DiCaprio era quasi irriconoscibile grazie al cappello da baseball, gli occhiali da sole e la mascherina. I due, una volta usciti dalla gelateria, sono andati insieme verso un’auto nera chiacchierando. Al momento quindi restano solo indiscrezioni in attesa di nuovi aggiornamenti.

LEGGI ANCHE:

Leonardo DiCaprio e Camila Morrone si sono lasciati/ C'entra la differenza di età?

© RIPRODUZIONE RISERVATA