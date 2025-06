Vittoria Ceretti, ecco cosa non si è visto del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: il racconto

Le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia sono state uno degli eventi più chiacchierati dell’anno. Location da sogno, ospiti vip da tutto il mondo (tra cui le sorelle Jenner, Ivanka Trump, Orlando Bloom e Leonardo DiCaprio), e diverse polemiche. Tra gli invitati più notati c’era anche Vittoria Ceretti, top model italiana e attuale fidanzata proprio di DiCaprio. E proprio lei, durante la festa conclusiva all’Arsenale di Venezia, è finita sotto i riflettori a causa di un piccolo imprevisto di look.

Per l’occasione, Vittoria ha sfoggiato un abito vintage firmato Dolce & Gabbana, preso direttamente dall’archivio della collezione 2003/2004. Un vestito meraviglioso, tutto pizzo, trasparenze e cristalli, già indossato anni fa da Gisele Bündchen, ex storica dello stesso Di Caprio, al Met Gala. Tuttavia, ad un certo punto, qualcosa è andato storto. Mentre ballava e si godeva la serata, il vestito ha iniziato a cedere, formando prima un buco piccolo, diventato poi sempre più grande. Non solo, anche durante il rientro in taxi boat l’abito ha avuto nuovi “cedimenti“.

Vittoria Ceretti svela un retroscena sul matrimonio di Jeff Bezos:

Ad ogni modo, invece di nascondersi o far finta di niente, Vittoria Ceretti a reagito con ironia alla piccola gaffe. Difatti, la modella ha raccontato tutto su Instagram, pubblicando foto del prima e dopo, scrivendo “com’è iniziata – com’è finita” e svelando alcuni retroscena inediti del chiacchieratissimo matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Nonostante tutto, è riuscita a mantenere il suo stile impeccabile, attirando l’attenzione dei media. Come menzionato precedentemente, poi, l’abito scelto è lo stesso che Gisele Bündchen ha reso iconico oltre 20 anni fa, quando era legata al suo attuale fidanzato, Leonardo Di Caprio.