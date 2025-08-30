Tutto su Vittoria, la figlia di Roberta Ammendola: la giornalista racconta lo splendido rapporto che hanno.

Roberta Ammendola è tra le giornaliste Rai più talentuose e preparate che, partita da Napoli, si è ritrovata prima a lavorare negli Stati Uniti e poi, ormai da 20 anni, in Rai. Donna forte e determinata, ha raggiunto obiettivi importanti nel corso della propria carriera lavorando duramente, ma senza dimenticare la vita privata. Nella vita di Roberta Ammendola, infatti, ci sono un marito e una figlia. Vittoria non è un nome a caso scelto dalla giornalista per la sua bambina perché rappresenta la sua più grande vittoria per le difficoltà che ha dovuto affrontare per averla. A raccontare tutto è stata lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata a Monica Setta, all’interno del programma “Storie di donne al bivio”.

Nella puntata trasmessa il 25 luglio 2024, dopo aver parlato della propria carriera e delle tappe fatte prima di approdare in Rai, la giornalista si sofferma sulla presenza di Vittoria nella sua vita a cui dedica tutto il tempo che ha a disposizione facendo con lei qualsiasi cosa.

Le parole di Roberta Ammendola sulla figlia Vittoria

Monica Setta, nel corso dell’intervista rilasciata da Roberta Ammendola a “Storie di donne al bivio”, svela come per la giornalista non sia stato facile avere la figlia Vittoria. “Averla non è stato semplicissimo”, conferma la giornalista. “Però è venuto fuori un capolavoro perché è una bambina bellissima”, commenta la Setta. “Condividiamo tutto da quando è nata. Lei è venuta a New York con me quando non aveva neanche sei mesi e da lì non ci siamo più separate”, dice ancora. “Lei fa tutto con me, è una bimba molto autonoma che ama la musica. Studia canto”, dice.

Poi svela perché è stato difficile averla: “Un pochino perché ero nel pieno, non dico della mia carriera perché è la mia vita, la mia grande passione e avevo un pochino tralasciato l’idea della maternità inizialmente. Avevo già mio marito, all’epoca mio fidanzato, condividevamo tutto, anche la passione per il teatro e diciamo che non era una priorità. Poi in una parentesi più complicata di vita perché ho cominciato ad avere dei problemi di salute e l’ansia di non riuscire a ritornare in forma per poi poter tentare una gravidanza e ho avuto paura di non riuscire più ad avere Vittoria”. La giornalista, così, svela di aver aspettato qualche anno prima di realizzare il suo sogno. “Fino al sesto mese mi avevano detto che mai avrei potuto avere questa bimba. Ho fatto un parto indotto, con un travaglio lunghissimo”, conclude.

