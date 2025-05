In una intervista la definì un angelo, perché è grazie a lei che ha ritrovato la retta via nella sua vita turbolenta. Mirko Frezza è innamorato come il primo giorno di sua moglie Vittoria, madre dei suoi tre figli Michelle, Crystel e Gianpiero. Lo stunt-man e attore romano, classe 1973, non potrebbe essere più felice dopo aver vissuto periodi alquanto complicati e dolorosi, come la permanenza in carcere per otto anni. “Poi la vita mi ha fatto un regalo mandandomi mia moglie, che è il mio angelo e che mi ha trascinato fuori da un micro mondo”, ha ricordato in una intervista in tv il concorrente dell’Isola dei Famosi.

Carly Tommasini è rifatta? Il prima e dopo della modella transgender/ "Intervento chirurgico delicatissimo"

Ad unire Mirko e sua moglie una passione comune, quella per il calcio e, in particolare, per la Lazio. “La mia famiglia è tutta della Lazio – sottolinea felice e orgoglioso in una intervista riportata da Lalaziosiamonoi.it – pensate che ho conosciuto mia moglie perché sua mamma aveva chiesta alla mia dei biglietti per la Tribuna Monte Mario”.

Televoto Isola dei Famosi 2025: come si vota?/ Svolta dopo il caso Grande Fratello: tutte le informazioni

Mirko Frezza, l’amore per sua moglie Vittoria sbocciato grazie ad una squadra di calcio

Insomma, la Lazio ha fatto la sua parte nella storia d’amore tra Mirko Frezza e sua moglie Vittoria. “Portando i tagliandi ho incontrato Vittoria e me ne sono subito innamorato”, ricorda ancora emozionato l’attore. Da lì l’inizio di una bellissima relazione, che ha toccato il suo apice con la nascita di Michelle, Crystel e Gianpiero.

Benché l’attore sia innamoratissimo della sua famiglia e ne parli molto volentieri, non sono moltissime le informazioni reperibili in rete. Per quanto riguarda su moglie, ad esempio, non è chiaro di cosa si occupi, ma di certo è stata una madre molto presente ed una compagna di vita inappuntabile. Garantisce per lei Mirko Frezza, ancora oggi innamorato come il primo giorno. Chissà se riuscirà a gestire la mancanza e la nostalgia durante la nuova esperienza che si appresta a vivere in Honduras.

ISOLA DEI FAMOSI 2025, PUNTATA 7 MAGGIO/ Concorrenti e diretta: il ritorno di Simona Ventura