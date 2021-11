Vittoria Corsi e Giacomo, compagna e figlio Filippo Pozzato/ “La persona giusta”

Vittoria Corsi: chi è la compagna di Filippo Pozzato?

Vittoria Corsi, nipote del presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, è da qualche anno la compagna di Filippo Pozzato, ciclista vicentino vincitore della Milano-Sanremo del 2006 (oltre che di 2 tappe al Tour e una al Giro). Con Vittoria, Pozzato ha deciso di mettere su famiglia: “Mi sono divertito molto, ma ora sono sicuro che la paternità mi cambierà la vita, altro che Mondiale. Volevo un figlio da un po’ e finalmente ho trovato la persona giusta. Lo considero come il raggiungimento della piena maturità. Mi completerà, non vedo l’ora che arrivi”, aveva detto nel 2019 alla Gazzetta dello Sport qualche mese prima della nascita del figlio. Giacomo Pozzato, infatti, è nato il 22 luglio 2019, come annunciato dal ciclista sui social: “Senza dubbio il giorno più bello della nostra vita. Qualcosa di fantastico è accaduto oggi e devo ringraziare te per aver custodito nostro figlio per questi nove mesi. Non è stato facile ma ce l’hai fatta”.

Filippo Pozzato: la nascita del figlio Giacomo

Un pensiero anche al papà Carlo, venuto a mancare nel maggio 2018 quando il ciclista di Sandrigo era pronto a prendere pare al Giro d’Italia, e al padre della compagna Vittoria: “Un pensiero vai ai nostri padri che avrebbero “goduto un mondo” nell’abbracciare il loro nipotino ma che da lassù avranno sorriso all’arrivo di Giacomo. Grazie alle nostre mamme che sono sempre presenti e a tutte le persone che ci stanno mandando messaggi di auguri!”. Il post si chiudeva con una riflessione della compagna Vittoria Corsi: “Il numero di respiri che fate nella vita sono irrilevanti, quello che conta sono i momenti che il respiro ve lo tolgono. Benvenuto Giacomo”. Il ciclista condivide sui social poche foto della sua famiglia, ma non mancano i tradizionali scatti in occasione dei compleanno del figlio.

