Vittoria Deganello choc: “Mi è stato chiesto di abortire”/ L’ex Uomini e Donne…

Vittoria Deganello e i dettagli sulla gravidanza

Tra qualche mese, Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, diventerà mamma per la prima volta. La Deganello, infatti, aspetta una bambina che è pronta a crescere da sola. Vittoria, infatti, si è definita una mamma single evitando di svelare particolari sul padre della sua bambina. Tra le storie del suo profilo Instagram, l’ex protagonista di Uomini e Donne, ha svelato cos’è successo quando ha scoperto di essere incinta raccontando di aver ricevuto anche una richiesta che non avrebbe mai voluto ricevere.

A distanza di un mese dall’annuncio della gravidanza, la Deganello ha deciso di svelare nuovi dettagli sulla propria gravidanza “in modo tale da chiudere questo capitolo”. Con il post, Vittoria racconta anche dettagli dolorosi.

Il racconto di Vittoria Deganello

“Alla notizia della gravidanza, dopo un mese di felicità e dopo averlo comunicato con estrema gioia alla mia famiglia, dal giorno alla notte mi è stato chiesto di abortire perché si è reso conto che un bambino non lo voleva più e sarebbe stato più facile così. Il tutto con una superficialità assoluta e ripeto dopo che è stato cercato con volontà di costruire qualcosa di meraviglioso, ma l’ingenua sono stata io a fidarmi di una persona che ad oggi non so chi sia”, fa sapere Vittoria Deganello.

“Il resto lo conoscete e ora potete capire perchè questa creatura crescerà con tutto il mio amore perchè con quello, da parte mia, è stato fatto ed è la cosa più bella che mi potesse capitare”, ha aggiunto la Deganello.

