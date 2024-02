Vittoria Deganello contro Mario Cusitore: “Prende in giro tutti a Uomini e Donne”/ Appello a Ida: “Salvati!”

Mario Cusitore torna a Uomini e Donne e fa pace con Ida Platano: accuse da una ex del programma

Dopo una serie di segnalazioni, Ida Platano ha deciso di eliminare Mario Cusitore da Uomini e Donne. Il corteggiatore, che sembrava essere in pole position per la scelta, è stato rimandato a casa tra accuse e polemiche. Questo però non lo ha fermato e, anzi, dopo l’eliminazione ha chiamato insistentemente la redazione di Uomini e Donne, scusandosi e chiedendo di poter tornare in studio per avere un chiarimento con Ida. Chiarimento che la Platano ha accettato e che ha poi portato la tronista a riprenderlo alla sua corte.

Ida Platano, Uomini e Donne/ Esterna con Pierpaolo e lite in studio con Mario: "Perché mi hai fatto restare?"

Mario è dunque tornato in studio, con tanto di regalo per Ida Platano: un orso di peluche gigante con vari palloncini. I due hanno quindi ballato insieme, sugellando la riappacificazione. Ma se la tronista è parsa contenta di riaccogliere Mario in studio, non è stato così per molti telespettatori di Uomini e Donne.

Ida Platano, bacio con Pierpaolo a Uomini e Donne/ Mario Cusitore lascia lo studio

Vittoria Deganello, ex di Uomini e Donne, lancia un appello a Ida Platano su Mario: “Svegliati!”

Sono in tanti a non credere alla veridicità delle parole e delle promesse fatte da Mario Cusitore a Ida. Tra questi c’è anche un volto noto di Uomini e Donne: l’ex corteggiatrice Vittoria Deganello. Di fronte al ritorno di Mario e ai suoi gesti per Ida – di recente si è anche tatuato il suo nome sul braccio – Vittoria ha lanciato un appello alla tronista: quello di aprire gli occhi e ‘salvarsi’ prima che sia troppo tardi.

“Ida salvati, questo è bravo a rigirare le cose e convincere tutti della sua lealtà e bontà, ma dove?” ha scritto in una story pubblicata su Instagram Vittoria Deganello. E ha poi concluso: “Mamma mia pure questo io ragazzi non lo tollero, dai per piacere prima il tatuaggio si fa, poi sto peluche, Ida svegliati ti prego, questo sta prendendo in giro tutti!”

Ida Platano, Uomini e Donne/ Esterne con nuovi corteggiatori e l'eliminazione di Sergio

© RIPRODUZIONE RISERVATA