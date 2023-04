Vittoria Deganello di Uomini e Donne è diventata mamma/ Nome scelto per la figlia e perché il papà non c’è

Vittoria Deganello ha partorito: l’ex di Uomini e Donne è mamma di Ginevra

Vittoria Deganello è diventata mamma per la prima volta. L’ex volto di Uomini e Donne ha dato alla luce una bambina, il cui nome è Ginevra. “Non vedo l’ora di vivere la mia vita insieme a te” è la dedica che Vittoria ha fatto a sua figlia accanto alla loro prima foto insieme, scattata dopo il parto. È un momento di grande gioia per l’ex corteggiatrice, nonostante abbia portato a termine questa gravidanza da sola.

La piccola Ginevra è nata dalla storia che Vittoria ha avuto dal calciatore Alessandro Murgia. Lo scorso ottobre l’ex di Uomini e Donne ha quindi annunciato di aspettare un figlio proprio dal calciatore che, tuttavia, non ha voluto affiancarla nel corso della gravidanza. Una scelta da lui mai apertamente commentata o spiegata; sta di fatto che, anche nel giorno della nascita di Ginevra, non c’è stato alcun commento o messaggio da parte del fratello di Nicole Murgia.

Vittoria Deganello, la gravidanza senza il papà della figlia e la reazione della famiglia

Affrontare questi nove mesi senza il papà della sua bambina, ormai suo ex, non è stato facile per Vittoria Deganello. Lei stessa ne ha parlato in varie occasioni, senza tuttavia scendere troppo nei dettagli. In uno dei suoi ultimo sfoghi social prima del parto, Vittoria raccontava la reazione della sua famiglia alla gravidanza e all’assenza del padre del nascituro: “Erano amareggiati, sconvolti e tristi per ciò che era successo ma non c’è stato un minuto in cui non mi abbiano palesato il loro affetto, la loro gioia e l’ammirazione per la forza e le scelte che ho preso.” Per poi concludere con positività: “Ora non pensiamo neanche più a quello che è stato. Sembra normale che sia così e io non desidero altro. Ora siamo tutti in estasi per l’arrivo di BabyG e non vedo l’ora di stringerla forte a me.”

