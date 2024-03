Vittoria Deganello, ex Uomini e Donne criticata duramente per un motivo assurdo/ Lei replica: “Sono questa”

Uomini e Donne, Vittoria Deganello criticata per la sua vita da neo mamma

In queste ore un’ex protagoniste dalla scorsa edizione di Uomini e Donne è finita sotto accusa per un motivo assurdo, in poche parole viene pesantemente criticata perché nei suoi profili parla troppo della sua vita da mamma e delle sua bambina. Si tratta di Vittoria Deganello, ex volto di Uomini e Donne. L’influencer, oltre che per la sua partecipazione nel dating show condotto da Maria De Filippi, è nota anche per la sua relazione turbolenta e tormentata con il calciatore Alessandro Murgia da cui è nata la piccola Ginevra.

Vittoria Deganello è una neomamma che sta crescendo quasi totalmente da sola la figlia Ginevra, Alessandro Murgia, infatti, per mesi ha rifiutata di riconoscerla complici anche le diatribe tra l’ex di Uomini e Donne e Nicole Murgia, sorella di Alessandro. L’influencer dunque sui social posta foto che ritraggono la sua vita da mamma e tanto è bastato a farla finire sotto aspre critiche tanto che nelle scorse ore, come riportano IsaeChia e Coomingsoon, è stata costretta ad intervenire con una serie di Instagram storie.

Vittoria Deganello sotto attacco replica sui social: “Io adesso sono questa”

L’ex volto di Uomini e Donne, Vittoria Deganello dopo essere finita al centro delle critiche ha cercato di spiegare il suo punto di vista: “Mi dispiace leggere messaggi così. La mia vita ora è cambiata da quando Ginny è nata ed inevitabilmente se condivido la mia vita con voi e la mia vita adesso è Ginevra 24 ore su 24. Gli argomenti sono principalmente incentrati su cose che riguardano la maternità, le pappe, le cremine, i pannolini eccetera eccetera. Mi piacerebbe condividere più spesso anche cose che possano interessare alle non mamme e lo faccio quando posso e soprattutto quando veramente riesco a vestirmi decentemente senza uscire di casa con la prima cosa che trovo.”

E subito dopo ha concluso: “Quando riesco a farmi una bella e rilassata skincare o a mettermi un po’ di make-up. Io adesso sono questa. Se avete piacere ad ascoltarmi e a seguimi io ne sono più che felice. Se invece non sono un profilo per voi stimolante, sono sicura che ce ne saranno altri più in linea con voi.” Vittoria Deganello è mamma di Ginevra, nata dalla relazione con Alessandro Murgia. Quest’ultimo però, stando alle ultime indiscrezioni, è molto poco presente nella vita della figlia.











