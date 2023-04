Vittoria Deganello “Gravidanza da single? La mia famiglia sconvolta”/ “Ma non c’è…”

Vittoria Deganello, gravidanza agli sgoccioli

Il countdown per Vittoria Deganello è ormai cominciato. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha annunciato di essere ormai entrata nella 39esima settimana di gravidanza mostrando il pancione in cui sta crescendo la sua piccola “BabyG” come la chiama lei nei post che pubblica sui social mantenendo segreto, per il momento, il nome scelto per la sua bambina. Innamorata di sua figlia per la quale ha già preparato una meravigliosa cameretta, Vittoria non vede l’ora di avere tra le braccia la sua bambina.

In attesa di arrivare all’appuntamento al buio più importante della sua vita sicura che si innamorerà ancora di più di sua figlia, Vittoria continua a condividere con i followers le emozioni che sta provando non nascondendo di aver vissuto anche dei momenti particolari per la fine della storia con Alessandro Murgia, il padre della piccola che aspetta.

Vittoria Deganello: la reazione della famiglia alla gravidanza

Vittoria Deganello, nelle scorse ore, come fa sapere Fanpage, ha risposto alle domande dei followers. Tra le tante domande che le sono state rivolte è spuntata anche quella di un utente che le ha chiesto quale sia stata la reazione della famiglia quando ha scoperto che avrebbe affrontato da sola la gravidanza per la fine della relazione.

“Erano amareggiati, sconvolti e tristi per ciò che era successo ma non c’è stato un minuto in cui non mi abbiano palesato il loro affetto, la loro gioia e l’ammirazione per la forza e le scelte che ho preso. Ora non pensiamo neanche più a quello che è stato. Sembra normale che sia così e io non desidero altro. Ora siamo tutti in estasi per l’arrivo di BabyG e non vedo l’ora di stringerla forte a me”, la risposta di Vittoria che è pronta ad affrontare l’avventura più bella della sua vita.

