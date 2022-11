Vittoria Deganello incinta: “All’ecografia o vado col padre della bimba o da sola”/ “Insensibile e disumano”

Vittoria Deganello incinta, nuovo sfogo per la gravidanza: cos’è accaduto

Nuovo sfogo di Vittoria Deganello. L’ex volto di Uomini e Donne qualche mese fa ha annunciato di essere incinta di Alessandro Murgia che le avrebbe però chiesto di interrompere la gravidanza perché non pronto a questo passo. Vittoria però non vi ha rinunciato e ha anzi deciso di proseguire questo percorso da sola, chiudendo con lui.

In queste settimane non sono però mancati sfoghi e momenti di scoraggiamento della Deganello di fronte alle numerose difficoltà che questo periodo comporta, soprattutto se si è da soli. L’ultimo arriva oggi e contiene da parte dell’influencer una denuncia lanciata alla struttura presso la quale dovrà presto sottoporsi ad una ecografia importante.

Vittoria Deganello: “Alla morfologica o col padre della bimba o da sola”

“Settimana prossima ho la morfologica. – ha dunque esordito la Deganello, spiegando cosa l’ha fatta indignare – Stamattina mi chiamano chiedendomi se il giorno della visita verrò da sola o accompagnata dal padre della bambina. Io ho detto che il padre non c’è e che sarei andata con un parente, mia sorella, mia madre o mio padre… Loro mi fanno ‘No, allora viene da sola’”.

Da qui lo sfogo della Deganello: “Ma che cazz* significa? Era una cosa emozionante e importante che ci tenevo a condividere con un mio familiare. L’ho trovata una cosa poco sensibile e poco umana, soprattutto in una situazione del genere”, ribadendo che “Sto affrontando tutto da sola e non è facile”. Vittoria, dopo questo sfogo, ha ricevuto il supporto e l’affetto di tanti follower che si sono detti vicini a lei in questo momento così complicato.

