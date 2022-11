Vittoria Deganello “Io e mia figlia siamo d’intralcio”/ Risponde la sorella di Murgia

Vittoria Deganello incinta: single dopo la relazione con Alessandro Murgia

Il mese scorso Vittoria Deganello, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha annunciato di essere incinta, senza mai rivelare l’identità del padre. Considerando che in estate ha avuto una storia con Alessandro Murgia, calciatore della Spal, i conti sono presto fatti. La loro è stata una relazione che ha fatto molto scalpore, perché il calciatore avrebbe lasciato la moglie Eleonora Mazzarini e i due figli per vivere la passione con la Deganello. Relazione che però non ha avuto un lieto fine. Parlando della gravidanza, Vittoria aveva confermato di essere single: “Tutti sognano la famiglia unita e io in primis non avrei mai voluto dover affrontare una gravidanza da sola dove vado a dormire e mi sveglio la mattina senza nessuno al mio fianco”. Da quando ha annunciato di essere incinta, l’ex corteggiatrice è stata anche criticata per essersi legata a un padre di famiglia.

Uomini e Donne, anticipazioni 28 novembre/ Lavinia in esterna con Alessio...

Vittoria Deganello: “Io mia figlia siamo solo d’intralcio per lui”

Inoltre c’è chi la accusa Vittoria Deganello di aver deciso di far crescere la sua bimba senza un papà: “Sei vergognosa. Sei tu e solo tu che hai deciso che questo figlio che avrai crescerà senza un padre”, è il commento apparso sul profilo Instagram dell’ex corteggiatrice. Vittoria ha prontamente replicato, accusando l’utente di essere un profilo fake legato alla famiglia Murgia: “Tu sarei qualche parente che invece di farmi una chiamata mi scrive con i fake… se uno vuole esserci c’è ma a quanto pare preferisce altro, io e mia figlia siamo solo d’intralcio per lui. Non l’ha mai voluta e non l’ha mai accettata e lo dimostra quotidianamente”. Immediata la replica di Nicole Murgia, sorella del calciatore: “Non abbiamo bisogno di fare fake per commentare sotto le tue foto ne io ne nessuno della nostra famiglia. Tutto ciò che c’era da dire in primis da me è stato detto a te direttamente chi doveva alzare il telefono eri solo te per avere un confronto con chi come me ti reputava parte della famiglia. Detto ciò non dirò altro”.

LEGGI ANCHE:

Uomini e donne, Armando benedice la coppia Ida e Alessandro a Napoli/ "Nasce a..."Uomini e donne, Gianni Sperti accusato di sessismo/ La battuta che indigna i fan

© RIPRODUZIONE RISERVATA