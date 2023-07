Vittoria Deganello: “Io mamma single, chi altro dovrebbe crescere Ginevra?”/ Sfogo dell’ex di Uomini e Donne

L’ex di Uomini e Donne Vittoria Deganello torna a parlare della sua vita di mamma single

Lo scorso 25 aprile, Vittoria Deganello è diventata mamma per la prima volta. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha avuto la piccola Ginevra dal calciatore Alessandro Murgia, ma la loro storia è finita prima che la bambina venisse al mondo. Alessandro, fratello dell’ex gieffina Nicole Murgia, è già papà di altri due bambini, Dea e Niccolò, avuti da Eleonora Mazzarini con cui sarebbe in atto un riavvicinamento, visto che i due sono stati avvistati insieme di recente in Sardegna.

Vittoria Deganello è dunque una mamma single, situazione della quale ha spesso parlato con i suoi follower su Instagram, dove è molto seguita. Proprio di recente l’ex volto di Uomini e Donne è tornata a raccontarsi, spiegando come procede la vita con sua figlia e senza un compagno al suo fianco.

Vittoria Deganello si sfoga: “Chi altro dovrebbe crescere mia figlia?”

A chi dunque le ha chiesto com’è crescere sua figlia da sola, Vittoria, come riporta Isa e Chia, ha risposto: “Non ci sto neanche pensando, mi sto godendo qualsiasi cosa, in maniera totalmente naturale. Quello che sto vivendo è meraviglioso, al di là che sia sola, non sola quindi alla grande.”

Vittoria, che a Uomini e Donne fu la scelta di Mattia Marciano, ha concluso il suo sfogo con una velata frecciatina al suo ex e padre della piccola Ginevra: “Chi altro dovrebbe crescerla? Penso che i primi mesi un figlio sia completamente in simbiosi con la mamma, al di là della situazione. – ha ammesso – Non voglio sminuire i padri assolutamente, però è un dato di fatto soprattutto con l’allattamento al seno.”

