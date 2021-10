Vittoria Deganello, l’ex Uomini e Donne fidanzata con Nicolò Zaniolo?/ L’ultimo avvistamento svela che…

Nicolò Zaniolo dopo essere stato a lungo protagonista dei rotocalchi di gossip per la sua relazione con l’influencer Chiara Nasti e più recentemente per la rottura con l’ex compagna Sara Scaperrotta ed essere diventato padre del piccolo Tommaso è tornato a far parlare di sé per una probabile vicinanza, riportata dal portale Very Inutil People, del calciatore ad un ex volto di Uomini e Donne.

Infortunio Zaniolo/ Roma, escluse lesioni al menisco: già in campo contro il Napoli?

Dopo la presunta relazione del calciatore con Sophie Codegoni, anche lei ex volto del programma condotto da Maria De Filippi e adesso concorrente al Grande Fratello Vip, poi smentita dalla ragazza stessa, Nicolò Zaniolo torna all’attacco con un’altra ex corteggiatrice del programma.

Nicolò Zaniolo ha una nuova fidanzata? Le covi su Vittoria Daganello

Nicolò Zaniolo, dopo la partita della Roma contro il Napoli, ha passato la serata di domenica nella discoteca romana Toy Room dove è stato visto avere atteggiamenti intimi con l’influencer veronese Vittoria Deganello che ha partecipato a Uomini e Donne nel 2018. Al momento la relazione tra i due non è confermata, anche perché nel corso della serata, il giovane calciatore è stato avvistato mentre aveva atteggiamenti intimi con diverse ragazze.

Zaniolo, video gesto ai tifosi Lazio/ Roma, ora squalifica? Deciderà Giudice Sportivo

Il calciatore della Roma da poco era stato al centro di molte proteste che l’avevano portato a cancellare il suo profilo Instagram a seguito delle accuse rivoltegli sul web dopo lo scatto con Tommaso. Nicolò è stato aspramente accusato di aver lasciato la madre di suo figlio da sola per gran parte della gravidanza, dopo averla lasciata perché non più innamorato.

LEGGI ANCHE:

INFORTUNI ZANIOLO E IMMOBILE: CAOS ITALIA/ Ansia Roma e Lazio: ora cosa succede

© RIPRODUZIONE RISERVATA