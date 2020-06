Vittoria e Abdul/ Video, su Canale 5 il film di Stephen Frears (oggi, 23 giugno)

Vittoria e Abdul va in onda oggi, 23 giugno, alle ore 21:20 in prima serata su Canale 5. Il film è una produzione britannica, appartiene al genere drammatico/biografico ed ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2017. Il regista del film è Stephen Frears mentre la sceneggiatura è stata curata da Lee Hall. All’interno del cast del film sono presenti diversi attori famosi a livello internazionale come ad esempio Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard, Olivia Williams, John Stahl, Tim Piggot-Smith e Simon Callow. La fotografia del film è stata realizzata da Danny Cohen mentre le musiche sono state create dal compositore americano Thomas Newman.

Vittoria e Abdul, la trama del film

Ecco la trama di Vittoria e Abdul. Abdul Karim è un impiegato nella prigione di Agra che svolge con dedizione ed impegno il proprio mestiere. Viene improvvisamente scelto per recarsi alla corte della regina Vittoria, colei che governava il mondo alla fine del 1800. L’incontro tra i due fa scattare qualcosa nella regina, ormai stanca di essere sola dopo una vita passata a corte senza un vero compagno al proprio fianco. Per questa ragione, Abdul viene invitato a rimanere a corte e deve abituarsi allo stile di vita raffinato appropriato ai reali inglesi.

ùTuttavia, Abdul sembra essere fatto per questa vita ed in poco tempo diventa il valletto personale della regina. Difatti, la sua dedizione viene adorata da Vittoria che lo porta sempre con sé sia in ambiti formali che informali. Nascerà quindi una vera e propria amicizia, che per estensione raffigurerà anche un rapporto migliore tra le due nazioni, Gran Bretagna ed India.

Video, il trailer di Vittoria e Abdul



