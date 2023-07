VITTORIA E DANIELE, SI LASCIANO AL FALÒ DI CONFRONTO A TEMPTATION ISLAND?/ Lei:”ho capito che non ero felice”

E’ tempo di falò di confronto a Temptation Island 2023 tra Daniele e Vittoria. “Sono venuta qua e non ho mai messo in dubbio il tuo amore per me e inizialmente non pensavo nemmeno che questa ragazza potesse piacerti. Non mi ha fatto piacere vedere certe cose, vedere come la tratti, non ti ho mai chiesto niente, ti ho sempre dato tutto a partire dalla mia serietà. Non ho mai fatto niente, ho sempre chiesto poco. All’inizio sono arrivata qui e ho instaurato un rapporto di sola amicizia, mi dava l’affetto che non mi davi tu, ti ho sempre supportato: la dieta, le gare e non mi hai detto grazie” – dice Vittoria molto delusa dal fidanzato.

Non solo, Vittoria aggiunge: “sono entrata qui facendo tante raccomandazioni, credevo che questo figlio lo volesse davvero, ma ad oggi mi sono iniziata a fare delle domande. Ho iniziato a chiedermi se fossi felice in questa relazione e mi sono resa conto che la paura più grande era ritornare a casa. Qua mi sono sentita apprezzata per la persona che sono, io voglio una persona che mi stia affianco e capisca quello che io faccio e mi tratti come una principessa, che mi faccia sentire bella e felice”. Daniele è sconvolto e reagisce dicendo: “lei ancora oggi pensa solo a lei, sono stato davvero male. Penso di non meritare una cosa del genere” e decide di tornare da solo a casa “ sono cose che non si perdonano, mi spiace”. Anche Vittoria decide di uscire da sola dal programma: “sono sicura”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Vittoria e Daniele superano il limite, coppia finita?

A Temptation Island 2023 Vittoria e Daniele sono ad un punto di non ritorno. La ragazza ha ceduto alla tentazione del bel single Edoardo e lo ammette in giardino con l’amica Ale. “Mi prendo tutte le responsabilità di quello che ho fatto, non mi sento più amata, più desiderata, più voluta” – confessa la ragazza, mentre Daniele nel pinnettu sbotta ascoltando il video della fidanzata “lei non si sente amata? Io non mi sento amato. Giuro mi ha fatto schifo”.

Vittoria in crisi confessa ad Ale: “non è facile resistere alla tentazione, mi sento in colpa ma non riesco a pentirmi”. Daniele è sconvolto da quanto appena visto e si confida con Federico: “non me lo merito, ho i miei difetti, ma mai fatto nulla, mi ha fatto male, se non avessi spaccato una porta sarei scoppiato a piangere. Ma per me va bene così, oggi chiedo il falò e me ne vado, non ha più senso stare qua”. Daniele alla fine chiede un falò di confronto immediato. “Siamo entrati qua con un obiettivo comune” – dice Daniele, ma Vittoria reagisce “ho capito che non ero felice che non mi hai mai trattato come meritavo. Ho ricevuto affetto da una persona, affetto che non mi davi tu, quante volte mi hai rifiutato a casa”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Vittoria e Daniele: lei bacia il single Edoardo a Temptation Island 2023

Nuovo video per Daniele a Temptation Island 2023. Vittoria è uscita con il single Edoardo: i due sono usciti a pranzo insieme “sto a mio agio con te, sono entrata in un modo che pensavo certe cose, adesso penso a tutt’altro. All’inizio pensavo più alla coppia, ora penso di più a Vittoria, mi sento diversa, nuova e questo grazie a te. Ci sono vari problemi che non avevo messo in conto. Sono stata meglio con te negli ultimi quindici giorni che negli ultimi due anni, mi sento quasi in colpa che sto bene”, ma il tentatore la rassicura “non devi esserlo”. Daniele è furioso dopo il video: “le braccia a terra, sono venuto qua sperando che lei facesse un passo indietro. Sono stato male per lei, non dormo e mangio bene, lei non ha mai pianto, come fai in 11 giorni a dimenticarti una storia di 4 anni e 4 mesi e vuole pure un figlio”.

Per Daniele però c’è un altro filmato: la fidanzata è ancora nella casa dei single dove non ci sono le telecamere. Dalla camera si sentono solo effusioni e dei rumori che lasciano presagire un bacio tra i due. I video fanno imbestialire Daniele che, stanco dei continui video, chiede il falò di confronto immediato: “me ne voglio andare, sto video mi ha fatto male, mi ha messo proprio ko. Non ho capito più niente, un’ora e mezza che hanno fatto. Come si fa a scordare dopo 15 anni la nostra storia? Voleva pure fare un figlio, mi ha spiazzato!”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Vittoria e Daniele divisi a Temptation Island 2023: lei fai i grattini al single Edoardo

Vittoria e Daniele sono una delle coppie di Temptation Island 2023. Durante l’ultima puntata Daniele viene chiamato nel pinnettu per vedere un filmato della fidanzata Vittoria. La ragazza è entrata nella camera del single Edoardo. “Io sono venuta per farti svegliare, quando tornerò a Roma mi dirai a che ora ti devo svegliare e me lo dici”- dice Vittoria al single Edoardo. La ragazza sembra sempre più presa dal single al punto da dirgli” non resisto”.

Il filmato scatena una reazione da parte di Daniele “è lei che sta appresso a lui, ma perchè non chiama il falò se ha già capito? E’ proprio una deficiente, è proprio stupida. Io non mi approccio così, questa cosa mi rafforza ancora di più”. Ma le sorprese per Daniele non finiscono visto che viene richiamato nel pinnettu per un nuovo video: Vittoria e il single Edoardo sono nuovamente nella casa dei single senza le telecamere. Cosa è successo tra i due? (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Vittoria e Daniele, falò di confronto a Temptation Island 2023

Vittoria e Daniele si sono lasciati dopo il falò di confronto di Temptation Island 2023? E’ arrivato il momento decisivo per la coppia tra i concorrenti della nuova edizione del reality show dei sentimenti di successo condotto da Filippo Bisciglia in prima serata su Canale 5. Fidanzati da quattro anni, i due vivono insieme a Roma, ma qualcosa tra i due non funziona. Lei vuole un figlio, ma lui, già padre di un altro figlio, non si sente pronto a questa cosa. Per questo motivo ha pensato di scrivere alla redazione di Temptation per comprendere i sentimenti che prova verso la compagna. Una volta entrati nei rispettivi villaggi dei single, Daniele si è avvicinato alla single Benedetta con cui ha instaurato una sintonia speciale. I due, infatti, hanno trascorso molto tempo insieme tra un bagno in piscina e una cena di sushi con tanto di sguardi complici.

Ci è mancato poco che tra i due scattasse pure un bacio. La fidanzata Vittoria alla visione dei filmati nel pinnettu e in spiaggia è sembrata tranquilla, anzi ha dichiarato: “penso che i miei video gli abbiano fatto male. Io lo vedo a disagio con lei, imbarazzato. Io non sto mettendo in discussione il mio sentimento ma comincio a pensare che sia anche un po’ l’abitudine di stare insieme perché non mi sta mancando come pensavo. Questo non l’avevo messo in conto”.

Vittoria e Daniele stanno ancora insieme dopo Temptation Island 2023?

La coppia di Vittoria e Daniele di Temptation Island 2023 è uscita insieme dal programma oppure no? Il loro futuro è ancora da capire, visto che i due non sono ancora arrivati al momento del falò di confronto finale che determinerà la loro decisione: se proseguire la loro storia d’amore oppure uscire da single dal programma. E’ ancora tutto da decidere, anche se i presupposti sono tutti per un mancato happy ending, visto che Daniele sembrerebbe interessato alla single tentatrice Benedetta, mentre Vittoria nelle ultime puntate si è molto avvicinata al single tentatore Edoardo.

Proprio Vittoria parlando con il single Edoardo ha ammesso: “dopo che vivi questa esperienza, tornare a casa è ancora più pesante di come era prima”. Che il futuro di Daniele e Vittoria sia insieme ai rispettivi single tentatori?











