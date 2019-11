VITTORIA E LUDOVICA MALAGÒ FIGLIE LUCREZIA LANTE DELLA ROVERE/ “Due persone che…”

CHI È LUDOVICA MALAGÒ?

Vittoria e Ludovica Malagò sono le figlie di Lucrezia Lante della Rovere e Giovanni Malagò. Ludovica, oggi mamma di Lorenzo e della piccola Livia, è da poco convolata a giuste nozze con il suo Gregorio, in una cerimonia celebrata a Sabaudia, nella villa di proprietà di suo padre, al cospetto di un vero e proprio campione. Ad annunciarlo, nelle scorse settimane è stato proprio il noto presidente del Coni, ex compagno di Lucrezia Lante della Rovere: “Sabaudia: Scene di un matrimonio di famiglia, di Ludovica e Gregorio, con la piccola Livia e il già grande Lorenzo garçon d’honneur! Cerimonia celebrata, per rimanere in tema, da un Olimpionico! Auguri di infinita felicità”, si legge sul profilo ufficiale di Malagò.

CHI È VITTORIA MALAGÒ?

Vittoria Malagò, artista milanese, oggi è legata al conte Luca Lucheschi, dal quale ha avuto due figli. Lo scorso 18 ottobre, la figlia di Lucrezia Lante della Rovere e Giovanni Malagò ha condiviso un post speciale sui social con il quale ha festeggiato un importante traguardo con il suo compagno: “3 anni… Più stanchi, più litigi, più notti insonni, più doveri, più caos, più chili, più rughe… ma sempre più uniti”. Vittoria e Ludovica, molto legate alla loro nonna materna, Marina Ripa di Meana, hanno un rapporto speciale con la loro madre, che in una recente intervista ha ammesso: “Credo che i genitori non insegnino nulla, ma debbano dimostrare con i fatti. Le mie figlie – ha aggiunto Lucrezia Lante della Rovere – sono due persone libere e questo per me è sempre stato centrale. Saranno quello che avranno voglia di diventare. Senza alcun pregiudizio”.

LUDOVICA E VITTORIA, PARLA LUCREZIA LANTE DELLA ROVERE

Lucrezia Lante della Rovere ha tracciato il ritratto delle sue due figlie, Vittoria e Ludovica, in una intervista concessa a Vanity Fair. Delle sue due gemelle, nate dalla sua unione con Giovanni Malagò, l’attrice ha sottolineato il loro essere “caratterialmente totalmente diverse”, un aspetto che inevitabilmente l’ha condotta a riflettere “sull’incredibilità della natura umana”. “Tu dai a due persone identiche la stessa educazione, le fai crescere nello stesso ambiente e poi il risultato non potrebbe essere più diverso”, ha detto l’attrice nel corso dell’intervista. “In comune, però, hanno che sono ugualmente meravigliose. Mi amano, con tutte le normali controversie che possono nascere tra madre e figlia. Com’è successo anche a me”. In passato, fu proprio Marina Ripa di Meana a sottolineare questo aspetto del rapporto con sua figlia: “sono stata una mamma e una nonna un po’ “fredda” quando mia figlia Lucrezia e le mie nipoti erano in fasce. Ho cominciato ad amarle davvero – ha detto a DiPiù – quando già parlavano e io potevo chiacchierare con loro”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA