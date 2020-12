VITTORIA E MARIO CECCHI GORI FIGLI RITA RUSIC/ Rapporto difficile dopo la separazione

Si chiamano Vittoria e Mario Cecchi Gori i figli che Rita Rusic ha avuto dal suo matrimonio con l’imprenditore, ex politico e produttore cinematografico fiorentino Vittorio Cecchi Gori. Nonostante la loro riservatezza, sul web è possibile reperire diverse informazioni che li riguardano, in particolare rispetto al lavoro che fanno, quella parte della loro vita che li porta necessariamente a esporsi. Di Vittoria, per cominciare, sappiamo che vive a Miami da diversi anni ed è stata costretta a stare lontana dal padre anche durante la malattia di quest’ultimo, non potendo posticipare alcuni impegni connessi alla sua professione. Mario, di contro, ha abbracciato la scelta della madre di prendersi cura di lui sostando per un periodo al suo capezzale, ritrasferendosi da Londra a Roma proprio per questo motivo. Nella capitale inglese, il piccolo di casa Cecchi Gori (è nato nel 1994, quattro anni dopo la sorella Vittoria) era impiegato in ambito finanziario e si occupava precisamente di acquisizioni sportive. Ma i dati sul suo conto si fermano qui.

Vittoria e Mario Cecchi Gori sono i figli di Rita Rusic

A dispetto della fama dei loro due genitori, sia Vittoria che Mario sono riusciti a conquistarsi una certa indipendenza e a smarcarsi di dosso l’etichetta di ‘figli di’. A dire il vero, essendosi trasferiti all’estero proprio all’inizio delle loro carriere, non hanno fatto in tempo neanche a farsi conoscere qui da noi. Anche Vittorio e Rita, i genitori, non parlano spessissimo di loro: in un’occasione in particolare, tuttavia, la Rusic si è lasciata andare a una serie di dichiarazioni sul rapporto del padre con i due ragazzi, rapporto caratterizzato da qualche contrasto originatosi con la sofferta separazione tra lei e il marito. A quanto pare, Vittoria è stata peggio di tutti. Solo ultimamente lei e il padre sono riusciti a chiarirsi e a ristabilire un dialogo (anche se solo a distanza).

Vittoria e Mario Cecchi Gori e la malattia del padre

Al contrario di altri figli di vip, Vittoria e Mario Cecchi Gori si tengono ben lontani dagli ambienti del mondo dello spettacolo. Rita e Vittorio, sempre sotto i riflettori del cinema e della televisione, hanno avuto una vita ben diversa dalla loro, almeno fino all’esperienza della malattia che li ha accomunati e li ha resi più simili a due persone comuni, con problemi come tutti. Nel 2017, infatti, Vittorio ha avuto un’ischemia cerebrale, e Rita è stata costretta a mettere in stand-by la sua vita per dedicarsi totalmente alle sue cure.



© RIPRODUZIONE RISERVATA