Il mondo del cinema non ha segreti per Vittorio Cecchi Gori; dalla sua padronanza nell’universo delle sette arti sono nati dei veri e propri capolavori per il grande schermo ben rappresentati dalla sequenza incredibile di premi e riconoscimenti. Una vita piena, impreziosita anche dall’amore: con l’ex moglie Rita Rusic ha dato alla luce i suoi due figli, Vittoria e Mario, al fianco del papà soprattutto negli ultimi anni quando la malattia e i problemi di salute hanno messo in difficoltà Vittorio Cecchi Gori che con grande caparbietà, e grazie all’amore dei suoi affetti, è sempre riuscito a ritrovare il meglio della forma.

Ma chi sono Vittoria e Mario, figli di Vittorio Cecchi Gori nati dalla relazione con l’ex moglie Rita Rusic? A dispetto della notorietà del papà, sono poche le informazioni reperibili sul loro conto; hanno infatti scelto di non seguire le sue orme nel mondo dello spettacolo e precisamente nel cinema. E’ stato proprio il produttore a raccontare come la primogenita viva stabilmente a Miami da diversi anni; una distanza logistica che chiaramente ha limitato nel tempo anche la possibilità di vedersi con costanza. L’amore però è sempre forte tra Vittorio Cecchi Gori e sua figlia Vittoria, per quanto il rapporto sia comunque scandito da una distanza geografica importante.

Figli di Vittorio Cecchi Gori, il rapporto speciale con il secondogenito Mario: “Mi ha guarito…”

Mario, il secondo dei figli di Vittorio Cecchi Gori e dell’ex moglie Rita Rusic, ha preferito assecondare le proprie aspirazioni e proprio come la sorella. Ha scelto infatti l’ambito finanziario come baricentro professionale ma nel merito del rapporto con il papà sappiamo che il legame è particolarmente viscerale. Soprattutto quando Vittorio Cecchi Gori è stato male, il figlio è stato un perno e un supporto fondamentale. Proprio il produttore in diverse interviste ha sottolineato tale aspetto e l’importanza della vicinanza di suo figlio Mario; un barlume di speranza che ha reso forse più agevole il superamento dei problemi di salute. “E’ la luce della mia vita”, raccontava Vittorio Cecchi Gori a proposito del secondo dei suoi figli, collegando il tutto al malore del 2017 quando proprio gli occhi di suo figlio Mario furono la prima cosa che vie quando riprese conoscenza: “Non mi ha mai lasciato, è come se mi avesse guarito lui”.