Vittoria Egidi, le prime parole dopo Temptation Island e l’addio a Daniele/ “Futuro è tutto da scrivere…”

Vittoria Egidi dopo Temptation Island 2023 e la fine della storia con Daniele

Per i protagonisti di Temptation Island 2023 è arrivato il momento di affidarsi ai social per fare un bilancio dell’esperienza vissuta. Per alcune coppie, l’avventura nel villaggio dell’amore ha chiuso un capitolo importante per aprirne un altro, totalmente nuovo. E’ quanto accaduto a Vittoria Egidi che ha partecipato a Temptation Island con il fidanzato Daniele con cui conviveva da quattro anni e con cui sperava di poter avere un figlio. Un desiderio non condiviso da Daniele che, durante la permanenza nel villaggio, più volte ha sottolineato di avere dubbi a causa di un rapporto abbastanza litigioso.

Al termine dell’avventura nel villaggio, complice un flirt di Vittoria con un single, la storia è finita. Daniele e Vittoria sono tornati a casa da soli mettendo fine ad una relazione importante. A distanza di poche ore dalla messa in onda dell’ultima puntata, Vittoria ha affidato ad Instagram il proprio pensiero.

Le parole di Vittoria Egidi dopo Temptation Island 2023

“Non è facile tornare alla vita di tutti i giorni, conscia del fatto che quest’esperienza abbia cambiato tutto. Conscia di aver affrontato nel modo sbagliato le problematiche esistenti. E conscia di aver ferito e deluso molte persone. In questi giorni mi sono domandata a quale parte di me dovessi dare sfogo; quella che ammette i propri errori, quella che rivendica le motivazioni che l’hanno portata a fare certe scelte, quella che cerca comprensione. Poi ho capito che qualsiasi sentimento io provi a esprimere, non cambierà il giudizio altrui”. Comincia così il lungo sfogo di Vittoria che, dopo Temptation Island, non ha neanche risentito il tentatore con cui aveva approcciato.

“Vorrei solo dire che mettersi a nudo in un percorso così particolare e tortuoso, non è semplice. Forse la verità è che al di fuori pensavo di avere le idee chiare su tutto, pensavo di sapere con esattezza cosa volessi dalla vita e dalla persona che avevo accanto. Persona che, ci tengo a sottolineare, non disprezzo assolutamente, altrimenti non avrei desiderato creare una famiglia. Il futuro è tutto da scrivere, quello che mi auguro è che sia pieno di Amore, vero e totalizzante, ciò che ho sempre desiderato”, conclude.













