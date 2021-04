Vittoria Puccini/ “Catcalling finisca, l’ho provato sulla mia pelle” (A ruota libera)

Vittoria Puccini si racconta nella trasmissione domenicale di A Ruota Libera in un’intervista ricca di contenuti con Francesca Filadini. L’attrice viene accompagnata in studio dalla canzone ‘Baciami Ancora’, colonna sonora dell’omonimo film di cui qualche anno fa è stata protagonista: “Lavorare con Muccino è stato bellissimo”, racconta la Puccini. La pandemia che stiamo vivendo ha condizionato la vita di tutti quanti ma l’attrice teme soprattutto per le nuove generazioni: “Forse non ci rendiamo conto delle conseguenze che avrà questa pandemia su di loro. Il fatto che vengano privati dei rapporti sociali, è stato un anno difficile e speriamo che si possa imparare da questa tragedia per migliorarci. Sarebbe bello trovare un modo per uscirne più forti”.

Vittoria Puccini a Ruota Libera: “Non avevo scelto di fare l’attrice”

Sul suo passato, Vittoria Puccini svela: “Non avevo ancora scelto un mestiere, mi ero iscritta a giurisprudenza. Poi ho fatto un provino con Sergio Rubino che è un grandissimo attore e regista, a lui devo davvero tanto. Sul tema catcalling, Vittoria Puccini prende una posizione molto chiara: “ho vissuto questa violenza sulla mia pelle. E’ un’aggressione verbale, per il senso di disagio che provi. Non sono atteggiamenti giustificabili”. La Fialdini le chiede qualche anticipazione su La Fuggitiva, la nuova fiction Rai di cui è protagonista e che sarà in onda da domani sera, lunedì 5 aprile: “Il mio personaggio deve fare i conti con la morte del marito. Lei fugge perché viene incastrata di questo omicidio. E lei scapperà per tornare dal figlio con la verità in mano”.

