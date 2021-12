Vittoria Puccini, compagna Fabrizio Lucci/ Il nuovo progetto cinematografico con Claudio Bisio

Sabato 11 dicembre andrà in onda la seconda puntata di Uà – Uomo di varie età, condotto da Claudio Baglioni supportato da ospiti e professionisti particolarmente amati dal pubblico. Tra le donne protagoniste della serata spicca Vittoria Puccini, attrice italiana di grande talento sempre attiva dal punto di vista professionale. L’artista è in promozione con un nuovo progetto cinematografico che verrà proiettato nelle sale italiane a partire dalla primavera 2022: parliamo di Vicini di casa.

Con la complicità di Claudio Bisio, protagonista anche lui del film, e del regista Paolo Costella, Vittoria Puccini ha recentemente rilasciato un’intervista per Hot Corn TV dove ha svelato piccole curiosità legate alla pellicola prossima all’uscita. Vittoria interpreterà Federica, compagna del personaggio interpretato da Claudio Bisio; lo stesso regista ha dichiarato di non aver avuto dubbi nella scelta dei protagonisti, in particolare di Vittoria Puccini a suo dire perfetta per veicolare al meglio il messaggio legato alla coppia della storia.

VITTORIA PUCCINI E IL NUOVO PROGETTO CINEMATOGRAFICO

Nel corso della lunga intervista, Vittoria Puccini ha raccontato alcuni aneddoti riguardanti i personaggi del lungometraggio, specificando che la relazione rappresentata risulta abbastanza distaccata, quasi stanca e con pochi margini di dialogo. Alla coppia, ha rimarcato l’artista, manca di fatto sia la condivisione che la passione, soprattutto dal punto di vista fisico. Concentrandosi sul ruolo di Federica, racconta la sua volontà di dare una scossa al matrimonio, trovando come soluzione l’invito dei vicini di casa, abbastanza lontani dalle abitudini delle coppia e della donna protagonista. Nello specifico, Federica è una donna molto chiusa, pudica, mentre i vicini di casa sono molto aperti e non conoscono inibizioni dal punto di vista della loro libertà quotidiana. Non ci resta che attendere e scoprire il nuovo film con protagonista Vittoria Puccini, tra le interpreti più apprezzate del panorama italiano, in particolare per la sua grande versatilità che le permette di poter prendere parte sia a film drammatici che comici.

