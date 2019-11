Vittoria Puccini e Francesco Scianna/ Video, “un pensierino su di lei? Sì…” (Iene)

Sono Vittoria Puccini e Francesco Scianna i protagonisti dell’intervista doppia de Le Iene Show che andrà in onda nella puntata di oggi, martedì 26 novembre 2019, su Italia Uno. Questi due bravissimi attori, presto impegnati nella fiction “Il Processo” su Canale 5, passeranno per una volta dall’altra parte della barricata. Non saranno più loro, infatti, a porre domande scottanti, ma le subiranno dalle Iene. Nel video di anticipazioni dell’intervista doppia fornito dalla trasmissione Mediaset si intuisce che ironia (ma soprattutto auto-ironia) la farà da padrone. Un esempio? Quando ai due viene chiesto cosa sia scritto sulla carta d’identità alla voce “professione”, la Puccini risponde: “Oddio, c’è scritto ‘attrice’ credo…spero! Cosa mi sento io? Io mi sento molto attrice“. Scianna invece replica: “Credo ci sia scritto ‘libero professionista’: io mi sento attore, pescatore, ricercatore“.

VITTORIA PUCCINI E FRANCESCO SCIANNA: INTERVISTA DOPPIA IENE

Sul ruolo che Francesco Scianna e Vittoria Puccini interpreteranno nel legal thriller “Il Processo”, l’attrice dice di essere nella fiction “sia buona che cattiva” e anche Scianna sostiene che il suo personaggio sia “positivo con degli aspetti negativi“. Non potevano mancare però delle domande capaci di creare imbarazzo nei due protagonisti dell’intervista doppia, ad esempio: “Hai mai fatto un pensierino sull’altro/a?“. Francesco Scianna è evidentemente in difficoltà: “Sì, la trovo meravigliosa, è stupenda, però no“. Più netta la Puccini: “Ma no!“. Una differenza sostanziale tra i due si riscontra anche nella risposta successiva: “Tre cose che guardi nell’altro sesso”. La Puccini è più candida: “Sorriso, le spalle e gli occhi“. Scianna, invece, ha ormai mollato i freni: “Labbra, tette, c*lo“.

