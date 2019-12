Vittoria Puccini e Maria Elena Boschi/ Foto Scala: scollature e spacco vertiginoso…

Vittoria Puccini e Maria Elena Boschi sono le donne che hanno brillato di più alla Prima della Scala. Non è stata ricca di star, attrici e celebrità, ma quelle che hanno fatto la loro comparsa hanno dato sfoggio di eleganza e raffinatezza, con scollature mai volgari, come nel caso di Vittoria Puccini, che in Etro ha superato se stessa. Invece la deputata, capogruppo alla Camera di Italia Viva, ha sfoggiato con grande classe un abito di velluto e satin di Giorgio Armani. Ma da attrice esperta quale è, la Puccini è stata una primadonna anche nell’espressione. Il suo look e il suo piglio un mix che ha colpito nel segno. Il dress code interpretato è da vera star: ha optato per un look color blu notte scintillante con scollo a cuore, alla Gilda, e spacco laterale e strascico a renderlo ancor più affascinante. Maria Elena Boschi, arrivata con Ivan Scalfarotto, elegante con abito lungo e nero di velluto. Insolita l’acconciatura: capelli raccolti per mettere in mostra i suoi preziosi orecchini.

VITTORIA PUCCINI E MARIA ELENA BOSCHI, LOOK ALLA PRIMA DELLA SCALA

Look azzeccato per Vittoria Puccini e Maria Elena Boschi. Il meraviglioso abito con cui è arrivata l’attrice alla Scala per la Tosca ha subito colpito. E non solo per lo spacco vertiginoso con cui ha messo in evidenza le gambe mozzafiato. Hanno colpito anche i dettagli, come quelli del corpino: era arricchito interamente di perle. Oltre alla scollatura a cuore, interessante la scelta dell’unica manica del vestito, che ha dato un tocco in più al suo look ben riuscito. Maria Elena Boschi era una delle ospiti più attese. L’ex ministro non ha deluso, anzi il suo look total black ha incantato. L’abito nero con la scollatura molto profonda è stato abbinato ad una pettinatura raccolta e a un trucco leggero, con il rossetto dal colore intenso a fare da piacevole eccezione. Un bel contrasto con altre scelte: non sono infatti mancati gli azzardi da parte di altre ospiti. La Prima alla Scala dunque si è confermato anche un evento glamour, non a caso è famoso in tutto il mondo.

Maria Elena Boschi e Scalfarotto #PrimaScala Lei la più elegante (la foto non rende) #primadellascala pic.twitter.com/mDow9pfNlk — Luigi Mascheroni (@LuigiMascheroni) December 7, 2019





