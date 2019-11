VITTORIA PUCCINI/ “Quando siamo nel fiore degli anni non ci apprezziamo” (Verissimo)

Vittoria Puccini si racconta a cuore aperto nella nuova puntata di “Verissimo”, il rotocalco televisivo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’attrice che vedremo dal prossimo 29 novembre su Canale 5 con la nuova fiction “Il Processo” è arrivata ad un periodo davvero improntate della sua vita; un momento in cui ha compreso che la cosiddetta “la confort zone era una noia” e che bisogna accettarsi per come si è. Dopo il grandissimo successo con Elisa di Rivombrosa, la carriera della Puccini ha letteralmente spiccato il volo diventando una delle attrici più amate e richieste del panorama cinematografico italiano. Oggi però è una donna diversa: “impariamo ad amarci appena vediamo i primi segni del tempo, quando siamo nel fiore degli anni non ci apprezziamo” e a distanza di diversi anni si sente molto più bella adesso rispetto a quando aveva 20 anni. Sarà forse anche l’amore, visto che Vittoria è felicemente impegnata con Fabrizio Lucci che definisce: “è un uomo risolto”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Ho imparato ad accettarmi di più, a volermi più bene”

Vittoria Puccini è una delle ospiti della prossima puntata di “Verissimo“, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’attrice italiana presenterà dal vivo la nuova fiction “Il processo” in partenza da venerdì 29 novembre in prima serata su Canale 5. Nella nuova fiction la Puccini interpreta la protagonista Elena, una donna che descrive così dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni: “Elena è una donna dura, che crede nella giustizia e nel lavoro. E per il lavoro ha sacrificato la sua vita privata”. L’attrice ha anche rivelato anche anticipazioni sulla nuova serie: “inizia col suo matrimonio in crisi, il marito le dà un aut aut: o ti prendi una pausa per passare del tempo insieme a ricucire il nostro rapporto, oppure ti lascio. Lei accetta, perché ama suo marito e non vuole perderlo, ma inaspettatamente le viene assegnato il caso di una ragazza uccisa e non riesce a non occuparsene. Anche perché scopre di essere intimamente legata alla giovane vittima”.

Vittoria Puccini: “non mi sono mai piaciuti i compleanni”

Attrice di grandissimo talento, Vittoria Puccini ha rivelato dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni di non aver mai amato particolarmente i compleanni. “Ho smesso di festeggiare i compleanni da quando avevo 18 anni. Non mi sono mai piaciuti”. L’attrice ha precisato di non amarli perchè è una persona molto riservata, che non ama stare al centro dell’attenzione visto che lo è già molto nella vita professionale. “In realtà anche da bambina ero così: non mi sono mai divertita ai miei compleanni” – rivela la Puccini che confessa – “fino all’adolescenza sono stata fragile, insicura, timida. A questo proposito qualche giorno fa mi è capitato di rivedere un filmino che mi ha divertito moltissimo”. Oggi però l’attrice è una donna felice e realizzata: “mi vedo molto bene, sono felice di quello che ho costruito nella mia vita, sia dal punto di vista professionale che privato. Sono realizzata, adoro il mio lavoro per quanto sia anche faticoso e complicato. Ho imparato ad accettarmi di più, a volermi più bene”.

Vittoria Puccini: “Elisa di Rivombrosa? Avevo una parlantina e una sicurezza…”

Vittoria Puccini è sicuramente ricordata per il suo ruolo di Elisa di Rivombrosa nell’omonima fiction cult. Un successo straordinaria che ha permesso all’attrice di raggiugnere la grande popolarità. “Quando ho cominciato a lavorare mi sono “centrata”, perché ho trovato la mia passione e mi sono rafforzata” – ha dichiarato l’attrice, che parlando proprio della fiction “Elisa di Rivombrosa” ha confessato a Tv Sorrisi e Canzoni – “mi è capitato di rivedere delle mie interviste subito dopo “Elisa di Rivombrosa”, avrò avuto 24 anni, e già avevo una parlantina e una sicurezza che non mi ricordavo di possedere. Adesso ne sono consapevole, è una cosa che ho sviluppato grazie al lavoro”. Non solo la fiction “Il processo” nel futuro della Puccini che dal 9 gennaio 2020 sarà al cinema con “18 regali”, il film tratto dalla storia vera di Elisa Girotto, la donna che durante la gravidanza ha scoperto di avere un tumore al seno. La donna ha deciso così di preparare alla figlia 18 regali da scartare fino al 18° compleanno: “è un film che racconta la maternità in modo intenso. E sempre a gennaio sarò sul set di una nuova serie per la tv”.



