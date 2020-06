Vittoria Puccini/ “Mia figlia è stata fortemente voluta” (Elisa di Rivombrosa)

Vittoria Puccini interpreta Elisa Scalzi nella serie cult “Elisa di Rivombrosa” trasmessa in replica per la gioia del telespettatori il sabato pomeriggio su Canale 5. Un ruolo che le ha cambiato la vita sia privata che artistica visto che la giovanissima attrice sul set ha conosciuto Alessandro Preziosi con cui ha avuto una lunga storia d’amore durata dal 2004 al 2010. Sei anni d’amore suggellati anche dalla nascita di una figlia di nome Elena che la Puccini oggi descrive come “una compagna di vita”. L’attrice e Preziosi nonostante la fine del loro amore sono ancora oggi in ottimi rapporti proprio per il bene della figlia Elena come ha chiarito fermamente la Puccini durante un’intervista rilasciata a Verissimo. “Alessandro è un padre super presente. Cresciamo insieme nostra figlia, che è stata fortemente voluta nonostante la mia giovane età” – ha detto la Puccini confessando – “ho sempre avuto un forte istinto materno e sono contenta, perché io e Elena siamo cresciute insieme. Lei è una ragazzina molto serena, con la quale ho un ottimo dialogo. Lo stesso che ho sempre avuto con i miei genitori”.

Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi: perchè è finita?

La storia d’amore tra Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi, alias Elisa Scalzi e il Fabrizio Ristori per il pubblico di Elisa di Rivombrosa, ha fatto sognare milioni di italiani. La fine del loro amore nel 2010 ha fatto dispiacere tantissimi fan della coppia che speravano che i due potessero sposarsi, ma purtroppo non c’è stato alcun lieto fine. L’attrice, intervistata dal settimanale F, tempo fa aveva rivelato come la fine della storia d’amore con Preziosi l’avesse segnata nel profondo. “Perché è finita? È una questione di alchimia, di ingranaggio: io non tiravo fuori il meglio di lui e viceversa” – ha dichiarato aggiungendo poco dopo – “per questa separazione ho sofferto molto. E poi avevo paura delle conseguenze su nostra figlia. Ma il tempo cura le cose. Siamo stati bravi a mettere sempre Elena al primo posto e a venirci incontro con i nostri lavori, per fare in modo che stesse il più possibile con entrambi”. Oggi la Puccini è felicemente innamorata di Fabrizio Lucci, direttore di fotografia, su cui ha detto: “sono molto innamorata, molto felice. Non ho mai pensato al matrimonio a differenza della maternità, ma oggi non lo escludo. Lascio le porte aperte, sono disponibile a cambiare idea. Sono fatalista, lascio fare alla vita. Se un giorno avremo voglia di farlo lo faremo senza troppi programmi”.



