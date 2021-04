Vittoria Puccini/ “Nella vita vera non sono come la Fuggitiva perché..”

Vittoria Puccini torna sotto i riflettori della tv con la nuova fiction La Fuggitiva. L’attrice trentanovenne, fresca di candidatura come miglior attrice protagonista per la pellicola ’18 Regali’, debutta su Raiuno con un action thriller suddiviso in quattro puntate. La storia ruota attorno al personaggio interpretato da Vittoria Puccini, in fuga insieme a suo figlio dopo la misteriosa morte del marito. La serie tv Rai ha prosciugato tutte le energie della famosa attrice di Elisa Di Rivombrosa, che si è impegnata molto per non deludere le aspettative dei fan e del pubblico in generale. “Ho lavorato molto con le coreografie di combattimento e mi sono allenata con gli stuntmen, cercando una fisicità reattiva, veloce, istintiva”, ha raccontato Vittoria Puccini in una intervista riportata da Leggo.

Vittoria Puccini è La Fuggitiva, la nuova serie tv promette davvero bene

Vittoria Puccini garantisce per La Fuggitiva. Una serie tv che come abbiamo detto l’ha coinvolta a trecentosessanta gradi. “Mi sono divertita davvero tantissimo”, rivela la Puccini. “Soprattutto per quanto riguarda i travestimenti. Arianna (il nome della protagonista, ndr) fuggendo cambia look e parrucca ogni volta per camuffarsi, per non essere riconosciuta, è sempre una donna diversa. È la storia di ricerca del sé all’interno di una serie ad alto tasso di spettacolarità”. La Puccini sembra apprezzare molto il carattere del suo personaggio, una donna sveglia e in grado di passare subito dall’idea all’azione: “Sa intuire dove è il pericolo, reagisce ed entra in un meccanismo di difesa”, dice. L’attrice però riconosce di essere molto diversa nella vita reale: “Tutte le volte che ho provato a controllare le cose, il controllo mi è sfuggito”.

