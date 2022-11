Vittoria Puccini/ “Nuovo film? Ogni volta è un regalo. Amore? Meritiamo una cosa…”

Vittoria Puccini torna al cinema e promette spasso ed equivoci con Claudio Bisio: “La fiamma dell’amore…”

Vittoria Puccini è pronta a fare ritorno sul grande schermo a partire dal prossimo 1 dicembre, con il nuovo film che la vede protagonista assieme a Claudio Bisio. Si tratta della commedia romantica, anzi afrodisiaca, Vicini di Casa, una pellicola che vuole accendere le feste natalizie al cinema. E non solo. Lei è al settimo cielo e attende con ansia il feedback del pubblico, per una storia da ridere che ha molto a che fare con la complicità intima di coppia. In una intervista rilasciata al magazine Grazia, la Puccini ha dato qualche anticipazione sul film, soffermandosi sulle dinamiche spassose vissute con Bisio e gli altri componenti del cast.

“Il confronto tra le coppie, che è davvero spassoso con tutti gli imbarazzi e gli equivoci del caso, mi aiuterà a capire che sono stufa della routine, e vorrei ritrovare la passione di una volta. Credo che tutti, a tutte le età, ci meritiamo che la fiamma resti accesa…”, le parole di Vittoria Puccini. Con la Puccini e Bisio ci saranno Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini, ovvero i nuovi vicini di casa. “Ci faranno una proposta indecente che ci metterà in discussione, perché noi abbiamo molti tabù“, rivela lei.

Vittoria Puccini felice come il primo giorno: “Recitare? Ogni volta è una grande emozione”

Per l’attrice è un periodo d’oro prolungato, ormai. Dai successi televisivi a quelli cinematografici, Vittoria Puccini ha saputo reinventarsi con successo e grande slancio, archiviando da tempo quell’immagine che sembrava ingabbiarla in ruoli molto simili personaggio che l’aveva lanciata, Elisa di Rivombrosa.

Da allora le cose non sono cambiate per la Puccini, almeno per quanto riguarda le emozioni vissute sul set. “Mi emoziono già alla prima lettura di un copione, ogni volta è un regalo poter iniziare un progetto in cui credo, poter raccontare una donna in tutte le sue sfaccettature“, ha confessato sempre a Grazia. “Le emozioni continuano anche dopo, grazie ai rapporti umani che costruisci sul set, alla famiglia che si crea, anche se solo per il tempo delle riprese. C’è un concentrato potentissimo di sentimenti che mi scatena un’adrenalina pazzesca”.

