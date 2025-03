Come è finita la storia d’amore tra Vittoria Puccini e Alessandro Preziosi? I due, conosciutisi sul set di Elisa di Rivombrosa, avevano dato vita ad una delle relazioni più seguite del mondo dello spettacolo. Ancora oggi i fan della fiction ricordano la dolcissima fanciulla e il suo amore travagliato con Fabrizio Ristori, conte che ha fatto sognare il pubblico che seguiva in modo attento la soap di Cinzia Th Torrini.

Sebbene inizialmente i due avessero smentito di avere una relazione, nel 2003 hanno ammesso pubblicamente di essersi innamorati e sono rimasti fidanzati fino al 2010. Nel frattempo è nata anche la figlia Elena, venuta al mondo nel 2006. Inizialmente, Alessandro Preziosi era già un famoso attore affermato nel mondo del cinema italiano, mentre Vittoria Puccini aveva solo 21 anni e aveva appena lasciato gli studi per dedicarsi al suo grande sogno di diventare attrice. Il loro destino è stato simile ai personaggi della serie, dato che anche la storia d’amore tra Alessandro Preziosi e Vittoria Puccini è stata parecchio tormentata e finita nel peggiore dei modi.

Nel 2005 si era diffusa la notizia della gravidanza di Vittoria Puccini, e dopo un periodo di segretezza, l’attrice aveva confermato di aspettare una figlia dall’attore di Elisa Di Rivombrosa. Da quel momento, la loro carriera è all’apice del successo e entrambi firmano importanti contratti professionali. Non solo, prosegue per il meglio anche la loro vita privata, tanto che si inizia a parlare di matrimonio. La notizia delle nozze era giunta da Eva 3000 che aveva parlato di una cerimonia in quel di Capri. Evento mai avvenuto per via della crisi di coppia del 2009, e la rottura, causata dal tradimento inaspettato di Alessandro Preziosi.

Sui giornali compare una foto che delude i fan, quella dell’attore che bacia in modo appassionato Giorgia Pagliacci, una modella con la quale aveva passato una notte romantica a Cesena. Dopo l’uscita della paparazzata, scoppia il finimondo e Alessandro Preziosi fa di tutto per riconquistare la fiducia della futura moglie, chiedendole scusa e dicendole di aver sbagliato per una sola notte. La modella, però, spiega un’altra verità da Barbara d’Urso, svelando di aver avuto una relazione con l’attore per oltre sei mesi. Inevitabilmente, dopo una lite furibonda, Vittoria Puccini decide di interrompere per sempre la loro relazione.