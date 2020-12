Vittoria Schisano a Serena Bortone/ “Imbarazzata, non metti a tuo agio gli ospiti”

Vittoria Schisano è stata ospite negli studi di Oggi è un altro giorno su Rai Uno: “Avrò perso 5/6 chilogrammi grazie a Ballando con le Stelle”, esordisce la grande artista campana iniziando l’intervista con la conduttrice Serena Bortone. “Volevo fare questa esperienza senza filtri, volevo essere me stessa e che mi conoscessero a casa, io sono stata me stessa, non sono piaciuta a tutti ma va bene così. Non sono piaciuta a tutti, come ad esempio a Selvaggia Lucarelli. Tante bambine a strada mi si avvicinano e mi dicono che vogliono essere come me da grande, anche tante mamme, tante donne, e questo è un mondo che io ho sempre amato, ed è un bellissimo regalo. Io oggi sono più serena e me stessa. Il ballo unisce e la danza ha un linguaggio comune a tutti e per questo ti permette di essere se stessa oltre filtro”.

VITTORIA SCHISANO: “FEMMINA E’ MODO DI ESSERE E PENSARE”

“Femmina è un modo di essere e di pensare – ha proseguito Vittoria Schisano – gli uomini e le donne pensano in maniera diversa. Spesso si dice che la donna è il senso debole, ma tu vuoi mettere la forza che si nasconde dietro alle gambe ai capelli, se supportati da un cervello: quasi nessuno si aspetta che tu sia intelligente”. Vittoria Schisano ha poi ricordato le sue umili origini: “Io vengo da Pomigliano d’Arco, mamma sarta e papà lavorava all’Alfa Romeo, vengo da una famiglia umile”. Sulla differenza fra l’omosessualità e la nascita in un corpo sbagliato: “Nel primo caso c’è un uomo a cui piace un altro uomo, o una donna a cui piace un’altra donna, io sono sempre stata una donna incastrata in un corpo diverso. Io guardavo Sofia Loren e le mie amiche, e mi sentivo vicino a loro. A me ora piacerebbe parlare con te di Vittoria, perchè se no rimani sempre incastrata”.

VITTORIA SCHISANO, QUERELLE CON SERENA BORTONE PER UNA CLIP

In studio passa quindi una clip di un vecchio film di Vittoria Schisano con Albanese, che però non è piaciuta alla stessa attrice: “Una donna è davvero risolta quando un regista mi chiamerà a fare una mamma, una suora, una commessa. Non mi piace questa clip, credo sia voyeurismo televisivo. Mettere davanti ad una persona quella clip vuol dire mettere in imbarazzo una persona. E’ un film fatto anni fa, non capisco perchè l’avete scelta. Io non sono stata avvisata, prima di difendere le persone che lavorano con te dovresti mettere ad agio i tuoi ospiti e a me quelle immagini non hanno messo a mio agio. Io voglio andare avanti, ma per andare avanti facciamo sempre tremila passi indietro”. La Bortone ha replicato: “Questo è un tuo pregiudizio, le interviste le facciamo sempre così, ripercorrendo la carriera degli ospiti. E’ il tipo di intervista che faccio con tutti, ma non è il caso di attaccare un programma per questo e mi hanno detto che ti avevano avvisata. Ora vogliamo andare allo specchio?”. L’attrice replica: “Così mi sento preso in giro però”. L’intervista si è poi conclusa in maniera serena senza alcun altro intoppo.



