Vittoria Schisano, Ballando con le stelle a rischio?/ Marco De Angelis sta male

Non c’è pace per Ballando con le stelle 2020. Ogni settimana, il programma di Milly Carlucci si ritrova a dover fare i conti con le condizioni fisiche dei ballerini e concorrenti. Dopo l’infortunio che ha messo a rischio la partecipazione di Elisa Isoardi, stavolta, in bilico, c’è la partecipazione di Vittoria Schisano. L’attrice sta benissimo, ma il suo insegnante, Marco De Angelis, sta male ed è alle prese con un’intossicazione che gli causa una febbre molto alta. Ad annunciarlo è stata la stessa Vittoria durante diretta Instagram con l’amico Giovanni Ciacci. “Marco non sta affatto bene. Ha la febbre molto alta da giorni, non ho fatto le prove anche se io non ho la febbre. Abbiamo fatto il tampone e siamo tutti negativi. Pare abbia avuto una forte intossicazione, si ipotizza abbia mangiato qualcosa che era scaduto”, ha spiegato la Schisano. Esclusa l’ipotesi che si tratti di Covid come ha poi aggiunto l’attrice: “Lui ha fatto il sierologico e il tampone e non ha il CoronaVirus“.

VITTORIA SCHISANO: “NON MI RITIRO DA BALLANDO CON LE STELLE”

Vittoria Schisano riuscirà a scendere in pista sabato prossimo durante la prossima puntata di Ballando con le stelle 2020? L’attrice non sa ancora se e come ballerà, ma sicuramente non ha intenzione di ritirarsi. Milly Carlucci ha ipotizzato di farla affiancare da un altro ballerino, ma per la Schisano è un’ipotesi da non prendere in considerazione. “Non mi ritiro, al massimo vado lì e faccio brutta figura ma sia chiaro che non ballerò con altri ballerini perché per me non esistono altri ballerini”, ha aggiunto. Vittoria, al ballottaggio con Rosalinda Celentano e Tinna Hoffamann, scenderà in pista da sola? Prima di lei, a ballare senza il suo ballerino, è stata Elisa Isoardi che si è esibita senza Raimondo Todaro in seguito all’operazione di appendicite di quest’ultimo. La stessa sorte toccherà alla Schisano?



