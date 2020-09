Vittoria Schisano/ “Da bambino lasciai scuola di danza: mi chiamavano froc*o, oggi…”

Per Vittoria Schisano, la sua partecipazione a Ballando con le Stelle 2020 rappresenta una vera e propria rivincita personale. E’ quanto emerso dall’intervista in esclusiva a SuperGuidaTV in cui ha parlato delle sensazioni post esordio e di cosa l’abbia spinta a dire di sì a Milly Carlucci, senza trascurare il suo prossimo sogno che vorrebbe realizzare. Vittoria non ha nascosto la sua voglia di divertirsi ed ha subito chiarito: “non ho nessuna intenzione di spegnere il sorriso visto che l’ho fatto per troppo tempo”. Dopo la sua esperienza con Ballando con le Stelle, ha proseguito, “mi piacerebbe fare Sanremo”. Ed ha anche spiegato il significato di una sua eventuale partecipazione all’importante kermesse: “Per una donna con la mia storia e il mio percorso scendere quella scalinata sarebbe la dimostrazione che il nostro paese sta cambiando e che sta riuscendo ad andare oltre il pregiudizio. Mi ritengo una persona intelligente, che può veicolare un messaggio sociale importante e che dal punto di vista estetico è gradevole tanto quanto altre prime donne che lo hanno fatto prima di me”. Nel corso della sua intervista l’attrice ha raccontato del primo incontro avuto con Milly Carlucci tre anni fa, ma allora forse “i tempi non erano maturi e io stessa non ero matura perché oggi sono una donna diversa da quella che ero tre anni fa”. Dopo aver dovuto dire di no lo scorso anno per impegni, questa volta non poteva rinunciare: “Quest’anno invece ce l’ho fatta e sono qui felice di esserci. Volevo partecipare a “Ballando con le stelle” per mettermi alla prova e per lasciarmi alle spalle le insicurezze”.

VITTORIA SCHISANO, GLI EPISODI DI BULLISMO SUBITI

Nonostante il “3” di Mariotto nella prima puntata, Vittoria Schisano non intende affatto arrendersi né smettere di sorridere e divertirsi. Prima di Ballando con le Stelle aveva un rapporto di odio/amore con il ballo. “Quando ero un bambino volevo ballare e per un anno ho cercato di convincere mia madre a iscrivermi ad una scuola di danza. Purtroppo è durata poco e sono stata ritirata visto che i miei compagni mi prendevano in giro chiamandomi froc*o”, ha raccontato. Quindi ha imparato a ballare nella sua cameretta all’insaputa di tutti. Per questo Ballando ha rappresentato per lei una grande opportunità ed un grande regalo. Nel corso della sua intervista Vittoria ha parlato anche degli episodi di bullismo che ha subito in passato: “Anche io sono stata vittima di bullismo e ho subito degli attacchi. Ricordo ancora quando una professoressa alle medie anziché prendere le mie difese ha scelto di non sentire e non vedere dando ragione ai miei compagni”. Un’occasione mancata per dare “una bella lezione civica e morale alla classe”, come dovrebbe fare la scuola. Quindi ha proseguito: “Credo nella solidarietà femminile e proprio in questi giorni sta nascendo con Elisa Isoardi un bellissimo rapporto”. Una bella amicizia c’è anche con Rosalinda Celentano.



