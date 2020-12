Vittoria Schisano/ Da Pomigliano d’Arco a Ballando passando per Playboy (Domenica In)

Ballando con le Stelle tornerà protagonista oggi pomeriggio a Domenica In grazie all’ospitata di Vittoria Schisano. L’artista campana dialogherà con la padrona di casa, Mara Venier, dello show di Rai Uno, ma anche di molto altro, visto che i temi da trattare con l’attrice, nata con il nome di Giuseppe, sono decisamente variegati e importanti. Vittoria Schisano è nata a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, l’11 novembre del 1983, compiuti da poco i 37 anni. Fin da giovanissima nacque in lei la passione per lo spettacolo, il mondo dell’arte e la recitazione e fu così che decise di trasferirsi a soli 15 anni, nel 1998, a Roma, per studiare. Esordì così in teatro, e dopo diversi anni di gavetta passò al piccolo schermo nel 2005, recitando nel film per la tv “Mio figlio”, al fianco di Lando Buzzanca, Caterina Vertova e Giovanni Scifoni. Nel 2009 venne premiata come “Miglior attore esordiente” categoria fiction e tv, mentre l’anno successivo, nel 2010, recitò nella serie tv “Io e mio figlio – Nuove storie per il commissario Vivaldi”, interpretando il ruolo di Damien.

VITTORIA SCHISANO: NEL 2011 IL CAMBIO DI SESSO

Sempre nello stesso anno, Vittoria Schisano ricevette il premio in Campidoglio come attore rivelazione durante la 40esima edizione di Giornate d’Europa. La carriera di Vittoria Schisano è stata per forza di cose segnata dalla sua decisione di cambiare sesso, un percorso iniziato il 17 novembre del 2011, pochi giorni dopo aver compiuti i 28 anni di età: venne addio a Giuseppe, e Schisano divenne all’anagrafe Vittoria. Un cambio di sesso che non le chiuse le porte del mondo dello spettacolo, tutt’altro, visto che in seguito furono diversi i film in cui recitò, ma anche le ospitate nelle trasmissioni tv, e persino la copertina dell’edizione italiana di Playboy. Fra i suoi principali lavori si si ricordano Matrix Chiambretti (Canale 5, 2018), Un Posto al Sole dal 2019, e infine, nell’anno che volge alla conclusione, la partecipazione alla quindicesima edizione di Ballando con le stelle insieme al ballerino Marco De Angelis. E a proposito dello show di Rai Uno, recentemente Vittoria Schisano ha fatto sapere ai suoi follower di aver subito un fastidioso infortunio: “In molti mi chiedete perché sono sparita da Instagram – le sue parole sul social fotografico – la verità è che l’ultimo dei regali di Ballando con le stelle è stata una brutta tendinite e quindi in quanto un po’ sofferente sono mancata dai social”.



