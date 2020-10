Vittoria Schisano “Duro scontro con mia madre”/ “Quando le ho detto la verità..”

Vittoria Schisano è una delle protagoniste di Ballando con le stelle 2020 e anche questa sera salirà sul palco al fianco del suo Marco de Angelis e tutto per riuscire a portare a casa la vittoria e gli ottimi voti dei giudici. Dietro la sua storia e il suo ballo però c’è molto altro e lei, nonostante le parole di Fabio Canino, ha sempre pensato di ribadirlo: sul palco con lei c’è quella bambina che non poteva ballare, quella che è scappata via dalla scuola di danza perché ancora uomo e additata come un fro*io. Adesso le cose per lei sono cambiate e insieme a Marco, il primo uomo con il quale lei abbia mai ballato, è pronta a calcare il palco di Ballando con le stelle dimenticando anche tutto il dolore che ha contraddistinto la sua vita. In un’intervista a Novella 2000, la Schisano ha rivelato la sua verità e, in particolare, il difficile rapporto avuto con la mamma quando il suo racconto l’ha sconvolta.

IL DIFFICILE RAPPORTO TRA VITTORIA SCHISANO E LA MADRE

Vittoria Schisano ammette che le cose si sono poi sistemate ma nel momento in cui avrebbe voluto una carezza da lei, la madre non c’era, e poi racconta: “In passato abbiamo vissuto un periodo di incomprensione. Quando le ho detto la verità sulla mia identità, c’è stato un momento in cui non ha capito e ha provato ad opporsi alla mia volontà…”. Siamo sicuri che adesso le cose vadano meglio ma anche la stessa Vittoria è più forte di prima, forse all’epoca le cose potevano andare diversamente, avrebbe sicuramente pianto un po’ meno…



