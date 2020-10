Vittoria Schisano e Marco de Angelis/ Baci e.. lacrime: “Se un uomo mi tocca…”

Vittoria Schisano e Marco de Angelis a Ballando con le stelle 2020 tra baci e.. lacrime

Vittoria Schisano e Marco de Angelis saranno risalendo la china a Ballando con le stelle e non solo se parliamo di ballo ma anche se parliamo di carattere e di obiettivi. I due sono partiti molto bene in realtà ma in corso d’opera si sono un po’ arenati rendendo tutto un po’ noioso e, soprattutto, finendo nel mirino di Selvaggia Lucarelli che continua loro di chiedere di sorprenderci e alzare un po’ l’asticella del ‘già visto’, lo faranno nella nuova puntata di questa sera? Non sappiamo ancora cosa porterà la coppia questa sera sul palco di Ballando con le stelle ma quello che è certo è che l’attrice e il suo maestro vengono da una settimana un po’ complicata che arriva dopo la sfuriata e le lacrime di sabato scorso, un duro confronto con la giuria che li ha messi davvero a dura prova e che ha portato Vittoria Schisano quasi al limite di una crisi di nervi. Ma cosa è successo nella scorsa puntata di Ballando con le stelle?

I voti dei giudici non convincono la coppia

Vittoria Schisano e Marco de Angelis hanno portato sul palco un focoso paso doble molto ben riuscito e con un finale a sorpresa, un bel bacio che l’attrice ha voluto dare al suo maestro, sulla falsariga di quelli che continuiamo a vedere di sabato in sabato (vedi Alessandra Mussolini ed Elisa Isoardi). La differenza? Il bacio è arrivato dopo una serie di confidenze che l’attrice ha fatto dietro le quinte del programma dicendo che lo avrebbe fatto quando sarebbe stata pronta e che con il suo maestro sta cercando di abbassare tutte le difese perché solitamente è lei che comanda, è lei che porta e difficilmente si lascia toccare da un uomo. I due si sono poi avvicinati ai giudici e il primo ad esprimersi è Zazzaroni che ha trovato il loro ballo un po’ basico, non eccezionale. Lo incalza poi Carolyn Smith che è contentissima con questa performance perché è una coreografia molto tecnica, femminile l’approccio e molto giusti i piedi. Selvaggia Lucarelli torna al solito discorso ovvero che si annoia un po’, nelle clip vedo le stesse cose a cominciare dalla storia della bambina che non è stata ‘basta con il tuo passato’.

Vittoria Schisano perde le staffe e piange: “Quando un uomo mi tocca…”

A questo punto Vittoria Schisano perde le staffe convinta che questo discorso deve essere trattato ancora visto che tante persone muoiono per questo ‘non voglio che mi dite cosa devo essere’. La discussione poi si sposta su Mariotto che adesso le chiede cosa vuole fare in futuro ma la Schisano non si frena ancora e rivela che Marco le sta portando via le sue insicurezze ma Canino la sgrida un po’ facendole notare che lei sta aggredendo tutti senza alcuna motivazione. Alla fine l’attrice si scioglie in lacrime per via del contatto fisico che ha con Marco, carezze che lei vorrebbe ma che pensa, almeno in parte, di non meritare. Alberto Matano chiude convinto che forse avevano tutti immaginato di essere pronta ad andare avanti chiudendo con il passato, forse ha ancora bisogno di viversi tutto questo e non lo avevamo capito. D’accordo con il giornalista anche Zazzaroni che la invita a vivere tutto con più leggerezza. 37 punti per loro e un settimo posto in classifica, anche sabato scorso si sono salvati, e oggi succederà lo stesso?



