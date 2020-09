Vittoria Schisano e Marco De Angelis/ “Finalmente sono la donna che sognavo” (Ballando con le Stelle)

Per Vittoria Schisano è un sogno essere a Ballando con le stelle e ha chiesto al pubblico di continuare a sognare. L’attrice è salita sul palco del programma in coppia con Marco De Angelis. La Schisano ha spiegato di essere finalmente la donna che sognava quando era un bambino (e a fatica dice che un tempo era un bambino) ma continua a sentire quella voce dentro di sè che continua a dire ‘non sarai mai una donna’, ‘non sarai mai un’attrice’, come se mancasse sempre qualcosa. Anche in sala prove l’attrice si è sciolta in lacrime ammettendo di aver pensato tanto a suo padre ballando con Marco De Angelis, perché ha sempre sognato ballare con suo padre ma siccome lei nasce maschio a Natale ha sempre fatto coppia con sua madre mentre era la sorella ad affiancare l’uomo della sua vita. Il suo racconto è forte e commovente e nel video di presentazione ha poi invitato tutti a sognare, qualsiasi sia il proprio sogno.

Vittoria Schisano e Marco De Angelis, così una settimana fa

Sul palco di Ballando con le stelle, nella prima puntata di sabato scorso, Vittoria Schisano e Marco De Angelis hanno portato una salsa movimentata e allegra che ha convinto la giuria che ha assegnato ai due 35 punti e un ottimo quinto posto. Ma quale è stato il loro giudizio al tavolo? Vittoria Schisano si è avvicinata emozionata e felice dopo la sua prima performance e la prima ad accoglierla è Carolyn Smith che non è rimasta delusa. L’ha trovato molto sciolta, brava a chiudere le gambe e le caviglie e sicura che più avanti si vedrà ancora meglio. Fabio Canino ha detto a Vittoria che ha avuto molto coraggio e non solo nella sua performance ma nella vita in generale. Conosce il suo percorso e sa bene che ha sofferto molto ma che adesso potrà essere felice e spera ‘che la trovino anche i ragazzi che vivono nelle varie Caivano del mondo’. Contenta della sua presenza anche Roberta Bruzzone che è convinta che Vittoria Schisano sia un messaggio potentissimo che Ballando con le stelle sa e può lanciare. Non si trova d’accordo Mariotto che nella sua visione di insieme ha dato 3 alla coppia. L’attrice adesso è una dancing queen e i voti ricevuti lo dimostrato, saprà tenere alta l’asticella anche sabato nella seconda puntata?



