Vittoria Schisano e Marco de Angelis/ Il maestro “deve osare con lei e..non solo!”

Vittoria Schisano e Marco de Angelis hanno rischiato grosso sabato scorso perché a fine puntata si sono giocati la permanenza a Ballando con le stelle 2020 contro Ninetto Davoli e la sua maestra. Per fortuna, alla fine, sono stati proprio loro a spuntarla a discapito dell’attore che ha lasciato il programma con la speranza di essere ripescati più avanti. Ma cosa hanno fatto di male Vittoria Schisano e Marco de Angelis per finire così in basso? In realtà i due avevano portato a casa un ottimo quarto posto per un totale di 37 punti ma poi tutto è cambiato in corsa tra pubblico e tesoretto. La coppia ha portato sul palco una sensuale rumba che ha messo d’accordo i giudici che li hanno trovati davvero bravi e intensi. La prima a dire la sua è come sempre Carolyn Smith che si è detta molto contenta perché i pezzi scelti erano davvero molto tecnici e questo mette a nudo gli errori di tutti. Zazzaroni ha trovato la loro rumba davvero perfetta mentre Fabio Canino ci tiene a precisare alcune cose importanti.

MARCO DE ANGELIS DEVE OSARE, VITTORIA SCHISANO CHIEDE E…

Nello sfogo post puntata, Vittoria Schisano è tornata sulle critiche del giudice che l’ha invitata a lasciarsi alle spalle quello che è successo e, quindi, anche la storia di quella bambina che non ha potuto essere che lei continua a tirare fuori ad ogni puntata. L’attrice ci è rimasta davvero molto male e ne ha parlato dietro le quinte e per questo Canino ha voluto precisare che non voleva assolutamente sminuire il suo percorso e i suoi sentimenti ma che voleva solo spingerla ad andare avanti e cogliere l’attimo ‘perché la televisione è il momento’, per chi guarda il programma, però, vuole superarlo e andare oltre. Selvaggia Lucarelli si trova in bilico sul suo giudizio. Da tre puntate pensa le stesse cose, la Schisano dice sempre le stesse cose e con Marco de Angelis sul palco di Ballando con le stelle 2020 ha sempre ballato positivamente. Il punto è che la giornalista pensa che sia arrivato il momento di far succedere qualcosa, ha chiesto di essere meravigliata, un bel punto ma sempre lo stesso. Chiude la carrellata di giudizi Guillermo Mariotto che la trova una cavallona (ma questo non ne preclude la possibilità di vincere) ma è sicuro anche che il problema sia lui, Marco de Angelis ‘che non arriva a lei, non arriva a lui, non è intenso’. Anche la Bruzzone è d’accordo chiedendo al maestro di osare di più perché sicuramente Vittoria ha molto altro da far vedere. L’appello sarà arrivato forte e chiaro?



