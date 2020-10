Vittoria Schisano e Marco De Angelis/ L’attrice: “Lui è il primo uomo con cui ballo”

Vittoria Schisano e Marco De Angelis sono scesi in pista per ultimi sabato scorso a Ballando con le stelle. Paolo Belli ha subito preso la parola dalla sala delle stelle per dire la sua e sottolineare il fatto che la concorrente scelta da Milly Carlucci sembra davvero molto entusiasta di essere nella competizione e lei non può far altro che dire sì perché la musica, il ballo, i costumi e lo stesso Paolo continuano a renderla felice. I due salgono sul palco liberandosi in un movimentato Charleston ma non prima di raccontare il loro dietro le quinte. Vittoria Schisano si è detto molto emozionata perché a Ballando c’è la bambina che non è mai nata e che nella sua stanzetta ballava ma quando ancora era un uomo, la bambina morta più volte adesso è qui e non può far altro che essere felice di farlo, un vero e proprio sogno per lei.

VITTORIA SCHISANO E MARCO DE ANGELIS FELICI IN PISTA A BALLANDO CON LE STELE 2020

Da quando Vittoria Schisano si è lanciata in questa sua esperienza a Ballando di anni ne sente 5, 6 e 7, finalmente è quella bambina che non è mai stata, lei è felice e non ha nemmeno intenzione di rispondere a quello che le dicono perché è pura. Marco de Angelis l’ha convinta e l’ha colpita perché anche lui diventa bambino con lei dandole la possibilità di giocare, lui è proprio il primo uomo con cui ha ballato ed è contenta di aver aspettato perché il suo maestro è davvero speciale. Carolyn Smith trova Vittoria Schisano una donna a 360 gradi, bellissima ed elegante. Fabio Canino si trova d’accordo sulle parole della ballerina che, però, non vuole più sentir parlare di quel bambino. Per loro il tempo è un po’ tiranno visto che sono arrivati in chiusura di puntata ma hanno portato comunque a casa 39 punti e un ottimo terzo posto.



