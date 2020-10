Vittoria Schisano e Marco de Angelis vincono lo spareggio a Ballando con le stelle e tornano sul palco

Vittoria Schisano e Marco de Angelis a Ballando con le stelle 2020 hanno ormai fatto pace con la giuria, o quasi. L’attrice si è sciolta in lacrime un paio di settimane fa parlando del suo passato, della paura e dell’insicurezza che sente quando un uomo la tocca, confermando ancora una volta che il suo maestro è il primo uomo con cui balla. Nel solito video dietro le quinte ha ammesso di non voler rinunciare alla sua bambina e nemmeno nel portarla sul palcoscenico in barba a quanto consigliato dai giudici (vedi Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino) ma anche sabato scorso le cose non sono andate benissimo visto che la coppia ha chiuso all’ottavo posto a pari merito con Lina Sastri e Simone di Pasquale finendo poi allo spareggio finale. Le due coppie si sono scontrate sul palco per giocarsi la permanenza nel programma e alla fine proprio Vittoria Schisano è riuscita ad avere la meglio su Lina Sastri e anche questa sera la troveremo sul palco del talent vip di Milly Carlucci, ma in cosa si esibiranno? Riusciranno a cambiare registro e stile come richiesto dai giudici?

Vittoria Schisano e Marco de Angelis, Selvaggia Lucarelli: “Piatti, bravi ma noiosi”

Vittoria Schisano e Marco de Angelis si sono presentati davanti a Carolyn Smith e i suoi dopo il loro jive ma il primo a parlare è stato proprio Mariotto che, prima di assistere al teatrino delle lacrime, ha confidato all’attrice ‘sei stata una bottiglia di champagne’. La presidentessa di giuria non ha trovato il suo dettaglio molto femminile in questo ballo forse un po’ per via delle gambe molto lunghe e che non la aiutano un po’ in questo jive. Selvaggia Lucarelli continua a non essere sorpresa dai due che continuano ad essere una conferma. Fabio Canino li ha trovati un po’ pesanti e Zazzaroni ha notato delle indecisioni ma è sicuro che potranno fare meglio. Risultato? Una serie di 6 che non hanno permesso alla coppia di finire nella parte superiore della classifica.



