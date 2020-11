Vittoria Schisano e Marco De Angelis/ Torna la coppia dopo l’intossicazione alimentare, esplode la passione?

Vittoria Schisano e Marco De Angelis sono una delle coppie di concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2020, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci il sabato in prima serata su Rai1. Dopo la pausa della scorsa settimana, il maestro Marco De Angelis è pronto a tornare in pista come ha annunciato sui social. La scorsa puntata, infatti, De Angelis ha accusato febbre e problemi intestinali a cui si è aggiunta anche una lieve difficoltà respiratoria che hanno immediatamente spinto la produzione a fare il tampone Coronavirus. Tanta paura e ansia anche per Vittoria alla viglia della sfida di spareggio contro Rosalinda Celentano in coppia con Tinna Hoffman. “Sono molto preoccupata e molto dispiaciuta. Sono stati giorni tristi, faticosi e carichi di ansia” ha detto la Schisano che, senza il suo maestro, ha dovuto prepararsi per la puntata da sola. “Dovrei preparare tre balli da sola, spero di essere all’altezza ma ho paura” ha raccontato l’attrice che sul maestro Marco De Angelis ha speso parole di grandissimo affetto: “gli voglio realmente bene, non è solo un collega, se le cose si mettessero male preferirei uscire dalla gara”. Alla fine la Schisano ha ballato allo spareggio contro Rosalinda Celentano con il maestro Samuel Peron vincendo la sfida.

Vittoria Schisano: Marco De Angelis torna a ballando con le Stelle 2020 Una bella novità per Vittoria Schisano che nella puntata di sabato 7 novembre 2020 tornerà a ballare con Marco De Angelis. L’attrice però è un pò preoccupata per le condizioni di salute del maestro reduce da una bruttissima intossicazione alimentare: “sono un po’ preoccupata per Marco perchè ieri l’ho visto davvero troppo debilitato…Gli ho dato vitamine, integratori, frullati benefici…”. Proprio per questo motivo l’attrice ha invitato il compagno di ballo a riposarsi, anche se lui ha preferito continuare a provare. “La testa dura è rimasta quella…Quindi si sta impegnando più di sempre…” – ha detto la Schisano che ha grandi aspettative per la nuova puntata del sabato: “speriamo di riuscire a stare entrambi su quella pista…Vi assicuro che comunque noi ce la metteremo tutta per ballare insieme sabato…”. Un ritorno molto atteso dal pubblico da casa e non solo che si è molto affezionato alla coppia!

