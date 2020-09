Vittoria Schisano e Marco De Angelis/ Video, “Come il primo giorno di scuola” (Ballando con le stelle)

Vittoria Schisano e Marco De Angelis si preparano a far discutere il popolo di Ballando con le Stelle. Lei, conosciuta anche per le sue partecipazioni a CR4 – La Repubblica delle Donne e la sua bellezza mozzafiato, si sente emozionata per questa nuova avventura televisiva. “Mi sento come una bambina il primo giorno di scuola”, ha scritto su Instagram, “a tratti emozionata, in altri momenti terrorizzata come all’interrogazione. Prometto di impegnarmi al massimo ed essere me stessa fino in fondo. Sono felice di vivere questa esperienza con Marco, inizio a pensare che è l’uomo giusto con cui ballare la prima volta, ma non diteglielo”.

Vittoria è quindi alle prime armi e di sicuro si sarà impegnata più degli altri concorrenti, magari alcuni più avvezzi al ballo, per poter fare il suo debutto nel programma di Milly Carlucci. La sua speranza però è di non deludere tutti gli ammiratori che la stanno sostenendo e di cui si augura di ricevere ancora il sostegno.

Vittoria Schisano e Marco De Angelis, tutto sulla simpatia

Vittoria Schisano e Marco De Angelis punteranno tutto sulla simpatia a Ballando con le Stelle 2020. Allieva e ballerino hanno dato prova della loro simpatia sui social, dove hanno pubblicato un video ironico che strizza l’occhio alla giuria del programma. “Vittoria è stata bravissima, Marco potrebbe migliorare“, dice lei. “Non sono assolutamente d’accordo, Marco miglior maestro dell’edizione, Vittoria deve ancora migliorare“, spingendo l’allieva ad alzarsi dalla sedia e a sbottare con un “Sei un ignorante, non capisci niente di ballo”. Un siparietto che è piaciuto molto ai fan della coppia e anche alla presidentessa della giuria, Carolyn Smith, che ha deciso di commentare il momento. “Poi la dico io la verità“, scrive, salvo poi accorgersi di un altro dettaglio: “Chi è seduto sulla mia sedia?”.

Nei giorni scorsi, la coppia ha affrontato le prime prove in studio e l’emozione di Vittoria era più che evidente. Sotto la guida attenta della padrona di casa, i due hanno studiato la posizione sul palco e altri dettagli utili per l’esibizione. “Paura, paura, paura”, dice la Schisano tra il felice e il terrorizzato.

Foto, grande attesa per l’evento

Video, il momento della votazione





