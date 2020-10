VITTORIA SCHISANO E SAMUEL PERON/ Nuovo maestro dopo l’addio di Marco De Angelis

È stata un’intossicazione alimentare a fermare il percorso di Marco De Angelis a Ballando con le Stelle, impossibilitato da stasera ad accompagnare Vittoria Schisano nella sua avventura all’interno del programma. Da oggi, in sostituzione, farà la sua discesa in pista Samuel Peron, ballerino già noto al pubblico di Rai1 non solo per via della sua storica presenza nel format di Rai1, ma anche in qualità di personaggio televisivo e artista a tutto tondo (ha scritto anche un libro) del panorama dello spettacolo italiano. Inutile dire che l’addio di Marco lascia tutti – lui in primis – con l’amaro in bocca: “Sapete che Vittoria Schisano ha uno spareggio”, sottolinea Milly Carlucci sul suo profilo Instagram, “non si può lasciare da sola una concorrente che deve giocarsi la possibilità di restare in gara. E allora abbiamo fatto una cosa che normalmente da noi non succede: arriva un maestro nuovo per Vittoria, per accompagnarla nello spareggio, ma non è un maestro nuovo: è il ritorno di Samuel Peron. Si chiude il cerchio e Samuel balla da concorrente su questa pista. Bentornato Samuel e in bocca al lupo per Vittoria”.

Vittoria Schisano e Samuel Peron nuova coppia per necessità

Anche Vittoria Schisano, naturalmente, ha indirizzato al suo ex partner di danza un augurio di pronta guarigione: “Sono ritornata in Rai, è davvero vuoto questa posto senza Marco. Sto provando qualcosa ma è tutto strano senza di te. È vero che lo spettacolo deve continuare, ma senza di te tutto sa di poco. Guarisci presto perché mi manchi”. Alla Vita in diretta, giorni fa, il personaggio tv originario di Pomigliano d’Arco (Napoli) ha parlato del bel rapporto che aveva instaurato col ballerino: “Io sono molto legato a lui, provo una forma d’amore. Poi l’amore ha tante sfumature. Marco è molto presente nella mia vita, condiziona i miei pensieri…”. Infine descrive il suo stato d’animo: “Marco cerca di darmi forza, è un momento triste, ma non posso fermarmi. Lo devo anche lui. Mi ha detto che con Samuel sono in ottime mani…”.

Vittoria Schisano e Samuel Peron a Ballando con le Stelle: l’annuncio dell’assenza di De Angelis

La conferma che Marco De Angelis sarebbe mancato questa sera a Ballando con le Stelle è arrivata per bocca della padrona di casa Milly Carlucci, in quello che è ormai diventato l’appuntamento settimanale con un bollettino non di guerra, ma sanitario: “È ancora una settimana difficile, Marco è stato colpito da intossicazione alimentare e deve stare a riposo”, ha annunciato. “Vittoria è in spareggio, non può farlo da solo. Per questo arriva un maestro nuovo, è il ritorno di Samuel Peron, si chiude il cerchio…”.



