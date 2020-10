Vittoria Schisano, lite con Selvaggia Lucarelli/ “Tu sei nata donna, io no!” e piange

Crisi di nervi per Vittoria Schisano a “Ballando con le Stelle”. Al termine dell’esibizione, Selvaggia Lucarelli le ha detto che continua ad annoiarsi perché parla sempre del suo passato: “Vedo sempre le stesse cose”. La giudice del dance show di Milly Carlucci l’ha rimproverata di tirare sempre in ballo il suo passato. Durante il botta e risposta l’attrice è scoppiata a piangere. “Ci sono persone che ancora muoiono. Per tutta la vita mi hanno detto chi dovevo essere, ora dico io chi sono. Ero Giuseppe, ora sono Vittoria, fatevene una ragione”, ha urlato. Allora Selvaggia Lucarelli le ha chiesto di calmarsi, ma la situazione non è affatto migliorata. “Scrivimi il copione, sono un’attrice e così la prossima volta ti dico quello che voi”, ha proseguito Vittoria Schisano. “Vuoi continuare a raccontare le stesse cose? Fallo, ma per me è un film già visto”. La questione sembrava chiusa così, ma è intervenuto Guillermo Mariotto per placare gli animi, ma lo sfogo ha portato alle lacrime. “Io sono arrivata qui piene di insicurezze. Tu sei nata biologicamente donna, io no. Cosa vogliamo fare?”, ed è scoppiata a piangere.

VITTORIA SCHISANO E SELVAGGIA LUCARELLI, LITE E SCUSE

“Non è facile essere qui, non lo è”, ha detto Vittoria Schisano singhiozzando. “Sono già diventata quello che volevo essere, però mi sento anche responsabile per persone che ancora muoiono, fatevene una ragione. Sono qui anche per loro, io rappresento una comunità”, ha proseguito l’attrice a Ballando con le Stelle. “Marco ora mi sta accarezzando e c’è una parte di me che vuole questa carezza, mentre un’altra pensa di non meritarla e si sente a disagio a farsi accarezzare da un uomo”, ha continuato in lacrime. Allora è intervenuta Milly Carlucci dicendole che avrebbe voluto abbracciarla, quindi l’ha accarezzata e Vittoria Schisano si è lasciata andare ad un pianto ancor più forte. “Io credo che ognuno di noi debba provare a capire il suo percorso. È facile dire andare avanti, ma bisogna fare a volte dieci passi indietro prima”, ha aggiunto Carolyn Smith. Poi si è scusata con Selvaggia Lucarelli per la sua reazione: “Mi dispiace se ho alzato la voce, non ho nulla contro di te, anzi ti stimo tantissimo”.



