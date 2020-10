Vittoria Schisano, lividi a causa di Ballando con le Stelle/ “Talent di lotta libera”

Vittoria Schisano è pronto a tornare in pista insieme al suo Marco de Angelis questa sera a Ballando con le Stelle 2020 ma, intanto, sui social mostra l’altro lato della medaglia di questa straordinaria avventura ovvero il fatto di finire in infermeria o dal fisioterapista proprio come nel caso che lei stessa ha fatto vedere in una foto qualche ora fa su Instagram. Vittoria Schisano ha spiegato che in questa esperienza i suoi compagni “sono i tacchi, i lustrini e gli antidolorifici” tant’è che a volte Ballando con le Stelle sembra un “talent di lotta libera anziché di ballo”. Vittoria Schisano è felice della sua partecipazione al programma perché le ha permesso di tirare fuori quella bambina che sognava la scuola di danza ma senza mai riuscire a coronare il suo sogno.

VITTORIA SCHISANO, LIVIDI PER BALLANDO CON LE STELLE

Il suo lungo sfogo continua al grido di “in ogni caso ho imparato che il dolore a volte significa felicità, sacrificio e la voglia di sorridere per nascondere una sordida sofferenza. Vi confesso che a volte penso di non farcela ma poi mi tornano alla mente gli occhi della bambina che non sono mai stata e capisco che devo andare avanti per lei che adesso sono io. So bene che la mia irruenza di inesperta giovinetta con cui sto affrontando questo percorso può essere un boomerang pericoloso ma ho superato prove molto più impegnative”. Vittoria Schisano non si tirerà indietro e continuerà a lottare a Ballando con le Stelle che, a suo dire, le ha fatto il “grande regalo di avere la possibilità di vivere quell’infanzia che mi è stata negata”.



