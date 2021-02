Vittoria Schisano si sposa?/ Dopo il bacio a Marco de Angelis le emozioni…

Vittoria Schisano si sposa? L’annuncio a Domenica Live

Vittoria Schisano si sposa? Il promo della nuova puntata di Domenica Live annuncia che la bella attrice oggi sarà ospite a Domenica Live proprio per annunciare le sue nozze o, semplicemente, la sua voglia di sposarsi. Non è la prima volta che Vittoria Schisano parla del suo futuro e della voglia di avere una famiglia tutta sua ma qualcosa fino ad adesso la bloccava, qualcosa che forse proprio Ballando con le stelle le ha portato finalmente via grazie alla vicinanza di Marco de Angelis. I due hanno avuto modo di coccolarsi e baciarsi anche sul palco del programma e lei stessa ha ammesso che nessun uomo ha avuto modo di starle così accanto per via di un blocco che lei aveva e che difficilmente riusciva a buttar giù. Marco, però, ha voluto chiarire di che natura è il loro rapporto e nel corso di un’intervista rilasciata a Novella2000 ha spiegato: “Il nostro rapporto così forte è nato da subito. Il motivo? Si è visto anche in trasmissione quando è andata in onda una clip nella quale lei mi chiedeva: ‘Cosa pensi del mio passato?’. Io, fin dall’inizio, a quel passato non ho mai fatto caso… Tanti pensano che io possa essere in difficoltà per il suo passato. Assolutamente non è così. Zero proprio.”

Dopo il bacio a Marco de Angelis le emozioni…

Cosa è successo quindi Vittoria Schisano in queste settimane dopo Ballando con le stelle? Al momento non ci sono notizie riguardo un suo possibile fidanzato o sulla possibilità che sia davvero impegnata e pronta a sposarsi, ma sicuramente è oggi che scopriremo qualcosa di più visto che sarà nel salotto di Barbara d’Urso proprio per via di questo misterioso matrimonio. Vittoria Schisano ha quinti un fidanzato ufficiale che le ha rubato il cuore e le ha fatto la proposta tanto attesa?



© RIPRODUZIONE RISERVATA