Vittoria Schisano vs Selvaggia Lucarelli/ “Mi sanguinano le orecchie per la banalità”

A Storie Italiane si torna a parlare di quanto accaduto sabato scorso nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, ed in particolare, della querelle fra la concorrente Vittoria Schisano (nata come Giuseppe poi divenuta donna a partire dal 2011), e la giudice Selvaggia Lucarelli. “Mi sanguinano le orecchie Eleonora – dice la ballerina provetta parlando con la Daniele – ancora mi innervosisco se sento tutta questa banalità. Ci sto male se sento questa superficialità. Mi sono sentita così sabato, non penso di essere banale, Selvaggia vuole vedere sempre le stesse cose. Lei mi dà il 7 politico a differenza di altri colleghi che non ballano e prendono 10. La mia presenza non si può ridurre ad un balletto, io ho un dovere politico e sociale, il mio è un messaggio di speranza. Sono qui perchè ho fatto pace con tutto quello che ho vissuto, ho il dovere di rappresentare una parte della società che ancora viene demonizzata”.

VITTORIA SCHISANO: “IO DEVO MANDARE UN MESSAGGIO DOPO IL BALLO”

Samantha De Grenet in studio: “Io sono d’accordo con Selvaggia Lucarelli quando dice che Vittoria Schisano non deve ricordarci sempre la sua storia, la sua vicenda la sappiamo tutti, va bene ricordarla una puntata o due, poi basta, non hai bisogno perché sembra che si vuole tirare fuori quella storia per avere più voti, non è quella la sede, la tua storia valla a raccontare da un’altra parte”. La replica: “Non è per fare la furbetta con il pubblico, a differenza di mie colleghe io ballo e lo faccio anche meglio, e finito il ballo io ho il dovere di mandare un messaggio e vi ricordo che vi sono anche ragazzi che ancora oggi muoiono. Forse Samantha e Lucarelli non leggono i giornali, non vedono le persone che muoiono”. Eleonora Daniele chiude la querelle dando ragione alla ballerina: “Io sono convinta che certi messaggi vadano ripetuti perchè la gente non li capisce”. La conduttrice ha poi difeso Selvaggia Lucarelli ma Vittoria Schisano non ci sta: “Lei è la prima che ha chiamato la clinica in Spagna per avere una cartella clinica completa sulla mia transizione”. La Daniele l’ha ammonita: “Non parlare di persone che non sono qui e parliamo solo di Ballando”. In conclusione anche la De Grenet si è alterata: “Stai parlando con me? Chi è che ti sta dicendo come ti devi comportare? Questo è solo un mio parere”.



