Vittorio Bonvicini commuove il pubblico: scoppia a piangere accanto a Alessandro Borghi

Dopo solamente un’ora dall’inizio della seconda serata di Sanremo 2025 abbiamo assistito ad un momento di grandissima commozione. Damiano David è salito sul palco omaggiando Lucio Dalla con la canzone “Felicità” e a fare da sfondo alla sua scenografia ci sono stati Alessandro Borghi e un bambino di nome Vittorio Bonvicini. Proprio quest’ultimo è scoppiato a piangere alla fine della performance, commosso dalla situazione e dagli applausi incessanti del pubblico. Infatti, appena finita la canzone si è gettato nelle braccia dell’attore per trovare un po’ di conforto.

Alessandro Borghi e Vittorio Bonvicini hanno fatto parte della scenografia seduti su una panchina guardandosi ogni tanto negli occhi mentre Damiano David si esibiva mostrando tutto il suo talento. Intanto, Alessandro Borghi si è presentato con un mullet mai visto prima su di lui e un vestito in completo Valentino. Tutti sono rimasti impressionati dalla reazione di Vittorio Bonvicini e sui social i commenti sono tantissimi: “Damiano che uscendo è corso vicino a Vittorio“. Del resto il piccolo attore ha commosso tutti per la passione che ha messo nel partecipare ad un omaggio tanto grande come quello per Lucio Dalla.