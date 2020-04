Vittorio Brumotti/ Aggredito a sassate dai pusher a Pioltello (Striscia la Notizia)

Pubblicità

Vittorio Brumotti è stato picchiato dai pusher durante un servizio di Striscia la Notizia. Il coraggioso inviato di Mediaset, giunto a Pioltello in seguito alle tante segnalazioni circa i movimenti di alcuni spacciatori, ha ripreso le attività illecite dei malviventi pagando un conto salatissimo. Brumotti, infatti, dopo aver sorpreso i pusher a spacciare in pieno pomeriggio, è stato vittima di una vera e propria aggressione. Un avvenimento avvilente, soprattutto se si considera l’attuale contesto. I malviventi hanno reagito malissimo quando hanno visto l’inviato di Striscia la notizia, coprendolo di insulti e appunto di sassate. Gli spacciatori sono stati fermati dagli uomini dell’Arma dei Carabinieri che, di fatti, hanno salvato il povero Vittorio Brumotti da conseguenze gravi. Gli spacciatori sono stati bloccati dalle autorità, ma l’episodio da segnalare è il lungo applauso che gli abitanti di piazza Garibaldi hanno riservato all’inviato di Striscia la Notizia. E’ stato un gesto di ringraziamento per il reporter di Mediaset. che con coraggio si è fiondato in una parte invivibile della città di Pioltello. Non è la prima volta che Vittorio Brumotti viene aggredito durante uno dei suoi servizi , poche settimane fa infatti l’inviato era stato picchiato a Padova.



