Vittorio Brumotti aggredito in USA/ Video choc: “Pistola in bocca, mi han derubato”

Paura per Vittorio Brumotti. L’inviato di “Striscia la Notizia” e biker decisamente esperto è stato vittima di un violento ladrocinio avvenuto a Los Angeles, negli Stati Uniti d’America, dove si trova insieme alla sua compagna e dei suoi amici. Brumotti ha testimoniato l’accaduto attraverso un video registrato subito dopo l’aggressione choc e condiviso attraverso i social di “Striscia”, raccogliendo immediatamente la solidarietà di numerosi colleghi e personaggi celebri del mondo dello spettacolo e non solo.

Quello che si vede nel filmato è un Vittorio Brumotti profondamente scosso e che, con la voce a tratti tremante, ha descritto al suo pubblico e ai follower quanto appena sperimentato sulla propria pelle: “Sono qui a Venice Beach, sono arrivati 4 ragazzi di colore, mi hanno aggredito, mi hanno tirato la pistola in testa, me l’hanno puntata in bocca. Mi hanno tolto l’orologio, mi hanno derubato di tutto. Sono vivo, ma mi hanno puntato la pistola in bocca davanti alla mia fidanzata e ai miei amici. Sto bene, ma mi hanno massacrato. Adesso arriverà la polizia…”.

VITTORIO BRUMOTTI: “SONO MOLTO SCOSSO, NON HO MAI SUBÌTO UNA RAPINA DEL GENERE”

Nel prosieguo del video, Vittorio Brumotti, camminando attorno alla zona in cui è avvenuto l’episodio che l’ha visto sfortunato protagonista, ha ripetuto quanto detto in precedenza, aggiungendo alcuni dettagli: “A terra c’è la pistola, che non tocco. Me l’hanno puntata in faccia, mi hanno dato un colpo in testa. Sono molto scosso, non ho mai subìto una rapina del genere. Questi quattro ragazzi erano ben organizzati, ci hanno seguito e ci hanno fatto un attacco”.

Staremo a vedere se nei prossimi giorni giungeranno aggiornamenti dagli Stati Uniti d’America circa l’aggressione subita da Brumotti, ma rasserena il fatto che le sue condizioni di salute siano buone, come si evince dal video nel quale egli stesso riferisce di stare bene.

